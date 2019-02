River estuvo apagado y empató en Banfield

A los 19 minutos, un córner cerrado ejecutado por Jesús Dátolo desde la izquierda encontró bien parado al arquero de la visita, que pudo sacar la pelota en la línea y cerca del primer palo, pese al amontonamiento de jugadores.

Cuando el reloj marcaba los 27 minutos y el trámite estaba parejo, un corte de luz en las torres de iluminación frenó el partido.

20 minutos estuvo suspendido el partido por el apagón.

De forma inesperada, Marcelo Gallardo increpó a Crespo y se quejó de que el apagón, a su entender, había sido intencional. “Es el tiempo que necesitaban algunos para ir al baño”, ironizó el Muñeco.

"¿Si me sorprendió? Claro que me sorprendió, pero ya está. no podía creer lo que me estaba diciendo. ¿Cuál sería el motivo de querer cortar la luz? Estamos… nos pasamos de rosca a veces…”.Hernán Crespo el DT de Banfield se enojó con su ex compañero en River.

“Me sorprendió Gallardo. Historias de él. No podía creer lo que me estaba diciendo. Nos pasamos de rosca a veces”, manifestó Crespo, con quien minutos antes se habían repartido abrazos.

Tras el regreso a la acción, a los 35 minutos el juvenil Agustín Fontana sorprendió con una media vuelta en el área de River, pero la pelota se fue cerca del palo izquierdo de Armani.

Fontana tuvo revancha en el complemento, a los 11 minutos, para abrir el marcador.

El Taladro lo aguantó, mientras el Millo buscaba el empate pero no encontraba los caminos y las situaciones que generaba pasaban más por arrestos individuales. Hasta los 37 minutos, cuando Matías Súarez cayó en el área por una falta de Nicolás Bravo. Pratto se hizo cargo, Mauricio Arboleda se lo atajó, pero en el rebote el Oso no falló. River fue por más, pero le faltó tiempo.

Juanfer, blindado en 22 millones

Es la gran estrella del equipo, el que derrocha magia y hace goles importantes. River decidió renovar el contrato de Juanfer Quintero. El nuevo vínculo del volante colombiano tendrá una cláusula de rescisión de 22 millones de euros. Cabe resaltar que River compró el 50% del pase del colombiano a Porto por 3.250.000 en su llegada al club en 2018. En principio el jugador llegó a préstamo por 300.00 euros, pero sus destacadas actuaciones llevaron a la dirigencia a comprar sus derechos deportivos. Con esta decisión, el equipo que quiera llevarse al crack colombiano deberá desembolsar una gran cantidad de dinero.

Choque y susto

El micro que trasladó al plantel de River a Banfield impactó de costado contra una columna en el ingreso al estadio. No pasó a mayores.