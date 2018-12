"River ganó porque fue el que lo buscó más"

Rubens, además, recordó la semifinal de la Copa Libertadores del 2004, en la que el Xeneize eliminó a River en el Monumental y él se fue expulsado. Se alegró de que el club haya tenido revancha. “Fue una semifinal muy recordada. En esa ocasión Boca nos eliminó por penales, después, y qué bueno para nosotros, no pudo conseguir el título, perdió con Once Caldas. El fútbol te da revancha, los chicos de River tuvieron revancha en una final histórica”, resaltó el media punta.

Amigo de Benedetto y Goltz

Además, contó cómo vivió el desquite en el Bernabéu y sobre el mensaje que les envió a sus dos amigos en Boca. “De chiquitito soy de River, toda mi familia también, pero lo viví con mucha mesura. Les mandé un mensaje a mis amigos, tanto a Benedetto como a Goltz, les dije que esto sigue, esto es fútbol y hay que seguir adelante”, manifestó.

Triste por la cancha

El miniestadio de fútbol once de Mariano Moreno, actualmente luce totalmente abandonado, lleno de yuyos y caballos pastando. Los arcos y las tribunas apenas tienen el color original. Eso fue lo que vio Sambueza, al recorrer el lugar.

“Me voy un poco triste, porque me toca venir a la cancha que lleva mi nombre y la veo abandonada, llena de yuyos, muy descuidada en todos los sentidos. Esperemos que la gestión que esté ahora pueda hacer bien las cosas, porque tanto a mí como a los chicos que vienen de abajo les gusta mucho el fútbol, que no siempre se va a jugar en un salón. A medida que va creciendo el chico tiene que desarrollar otras cosas y eso se desarrolla en cancha de once. Por eso me extraña que en Mariano Moreno no haya ninguna cancha buena”, expresó el futbolista profesional.

Minutos antes de visitar el predio, se reunió con un grupo de niños que estaban en un entrenamiento de fútbol y en una charla en la que les expresó que “se tienen que animar a dejar el futbol de salón y jugar en una cancha grande para que se puedan probar y para que salgan nuevos talentos”.

Sambueza no se olvida de sus raíces, tampoco de los colores millonarios.