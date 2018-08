River no quedaría en Banda por Zuculini

La situación abre un interrogante sobre qué sanción aplicaría la Conmebol ante un reclamo de Racing, que buscará sacar ventaja tras el 0-0 en la ida con vistas a la revancha prevista para el miércoles.

Zuculini firmó planilla en los siete partidos de la Libertadores pese a la sanción que recibió el 28 de agosto del 2013, cuando fue expulsado por insultar al árbitro precisamente jugando para Racing contra Lanús, en la Copa Sudamericana.

En ese momento le dieron cuatro fechas de suspensión, pero con la amnistía del 2016 por el Centenario de la Conmebol quedó en dos, como consta en un documento de esa confederación que envió en febrero de 2016 a todas las asociaciones miembro.

En principio no le darían por perdido el partido a River porque la Conmebol otorga un plazo de 24 horas para hacer el reclamo y ninguno de esos equipos lo ejecutó. El artículo 19, no obstante, en su inciso 3 aclara que la Conmebol puede iniciar una actuación de oficio por la posible mala inclusión de Zuculini, aunque no detalla qué sanciones existirían.

Para quedar a salvo del desliz, River se basa en dos argumentos. El primero es ceñirse al Comet, que es el registro de futbolistas que tiene la Conmebol para verificar -entre otras cosas- las sanciones. Pero como no es vinculante, no les alcanzaría a los dirigentes de la entidad de Núñez para justificar la falta en la que incurrieron.

La otra razón que expondrán los dirigentes del Millo es una supuesta carta que le habrían enviado a la Conmebol previo al arranque de la Copa Libertadores en la que le consultaban sobre jugadores suspendidos. Desde el Millonario aseguran que la respuesta no informaba la suspensión de Zuculini.

De confirmarse esta sanción, Gallardo debería buscar una tercera opción, ya que tampoco puede contar con Leonardo Ponzio, expulsado en la ida de octavos de final. En su lugar, el Muñeco pondría a Enzo Pérez o al juvenil Santiago Sosa.

¿Si vamos a reclamar? Nos tomó por sorpresa. Primero vamos a ponernos en tema y luego veremos”. Víctor Blanco. Presidente de Racing

A mí me daría vergüenza pasar así. Flavio Azzaro. Periodista deportivo, hincha de Racing

Más allá de los colores, honestamente, me parece desleal intentar sacar provecho deportivamente de una situación así. Lo dije también con Independiente y con San Lorenzo y lo sostengo ahora, por más que sea de Racing.

Considero que debería no poder jugar la revancha el jugador en cuestión, o pagar una multa el club que lo utilizó supuestamente de manera incorrecta.

Me daría vergüenza pasar así. Lo mismo cabe para el Rojo y el Ciclón porque, insisto, no se trata de folclore o rivalidad deportiva, lo digo porque lo pienso, con la mano en el corazón y total convicción.

Pero bueno, parece que en el fútbol lo único que importa es ganar a cualquier costo, ya no importan el cómo, las formas ni las maneras.

Nunca es agradable ganar en un escritorio, siempre es mejor que los partidos se definan en la cancha, y más en torneos tan importantes como la Libertadores.