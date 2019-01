El resultado no es la única buena noticia para los hinchas Millonarios, también el juego colectivo que mostró del campeón de América. Con su once de gala (ya sin el Pity Martínez) pasó por arriba a su rival. Sólo un tiro libre de Juan Andrada a los 8 que casi cumple la ley del ex provocó alguna zozobra en la noche riverplatense.