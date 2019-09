Donde la cosa no parece estar tan clara es en ofensiva, más allá de que anoche Rafael Santos Borré fue otra vez compañero de Matías Suárez desde el inicio.

Y ante tanto potencial, los mendocinos quedaron reducidos a hacer lo que pudieron, que fue bastante poco. Apenas un remate de media distancia de Néstor Breitenbruch tras una larga corrida que forzó la buena intervención de Franco Armani a los 15 minutos.

Todo lo demás fue del Millonario, desde la presión características de sus delanteros y la mitad de cancha, donde el tándem Enzo Pérez-Exequiel Palacios juega de memoria sobre el círculo central.

El gol cayó a los 21minutos en un tiro libre que Ignacio Fernández volcó al punto penal con perfil cambiado desde la derecha. La pelota fue peinada por Kevin Gutiérrez en el camino y el desvío no hizo más que aturdir a Joaquín Varela, que en su intento por despejar no hizo más que descolocar al arquero Andrés Mehring para el 1 a 0.

Ese resultado tan corto con el que logró llegar al descanso el conjunto cuyano fue la mejor noticia de la noche para ellos.

El complemento estuvo de más, sirvió para que el Muñeco cambiara la dupla de ataque, que terminó conformada con Pratto e Ignacio Scocco.

Más allá de las variantes, la Banda no estuvo afinada en el arco de enfrente y aunque la victoria no resiste objeciones, no tuvo la contundencia que, sobre todo en el primer tiempo, se hizo más evidente.

Pasó Talleres

Antes del partido de River, en cancha de Newell’s se cruzaron Banfield y Talleres.

El equipo cordobés eliminó al de Julico César Falcioni por penales (6 a 5) después de empatar sin goles en los 90 reglamentarios. Su próximo rival en octavos será Almagro, verdugo de Boca en la instancia previa del certamen federal.

Elganador de esa llave se verá con River, ya entre los ocho mejores de una Copa que pone en juego nada menos una plaza para la Copa Libertadores 2020.

.