River y sus equipos soñados, con y sin campeonatos

Este River, el que se prepara para jugar los playoffs de la Copa Libertadores, es inédito, no por la cantidad de refuerzos, sino por la calidad. Son criollos, de experiencia, llegan en un buen momento de su carrera y, un dato no menor, sin hinchas de la Banda.

Las expectativas que generaron los refuerzos del Millo son inmensas, aunque no garantía de resultados. La historia lo marca y la brecha entre hacer historia y pasar sin pena ni gloria es muy pequeña.

10 goles de Crespo en la Libertadores del 96. Fue el goleador del Millonario. El Príncipe Francescoli le siguió con seis tantos, mientras que el Burrito Ortega marcó dos goles.

El ciclo más exitoso, antes del de Gallardo, comenzó en 1994, con un equipo que quedó en la historia porque fue la única vez que River se coronó invicto de la mano de Américo Gallego y con el regreso de Enzo Francescoli, acompañado en ataque por Marcelo Gallardo y Ariel Ortega. El Príncipe fue, con 12 goles, el mayor anotador de ese torneo. La brillante campaña le valió el ingreso a la Copa Libertadores que River ganó en 1996, ya dirigido por Ramón Díaz, que tenía en la línea ofensiva nombres como los de Ariel Ortega, Enzo Francescoli y Hernán Crespo (goleador con 10 tantos). Más tarde, para jugar la Intercontinental, River se reforzó con el chileno Marcelo Salas.

La gloria siguió para el Millo, que en 1997 obtuvo la Supercopa ante el San Pablo de Brasil y el tricampeonato a nivel local (Apertura 96, Clausura y Apertura 97). El equipo fue comandado en ataque por Ortega, Francescoli y Salas, aunque el Burrito fue vendido.

17 años desde la vuelta de Europa de Ortega. Se debut fue frente a Rosario Central, el 27 de agosto del 2000. River ganó 4 a 1 y Ortega metió tres asistencias de gol. Allí nacieron “los 4 fantásticos”.

El regreso de Ortega a River, en el 2000, fue el inicio de “los cuatro fantásticos”, una leyenda sin gloria. Ortega, Pablo Aimar, Javier Saviola y Juan Pablo Ángel, dirigido por Gallego, pasó a la historia por su juego vistoso, pero no hubo títulos que festejar. Sin el jujeño, el trío restante dio la vuelta en 1999. Con él, River ganaba, gustaba y goleaba, pero no logró traducirlo en un título. La dirigencia no logró mantener la delantera: al año siguiente Aimar fue vendido.

Antes del descenso, hubo otras sociedades y más campeonatos. En 2002, con Ramón Díaz en el banco y Andrés D’Alessandro, Ortega y Cavenaghi en el ataque, volvió a dar la vuelta. Más tarde, con Diego Simeone como DT, Ortega, Radamel Falcao y Diego Buonanotte, en la ofensiva, River volvió a consagrarse.

Scocco avisó: “El martes puedo estar ante Guaraní”

Buenos Aires

Ignacio Scocco pasó hoy con éxito la revisión médica y ya puso el gancho que lo vinculará durante tres años con River. “Hoy empieza una nueva etapa en mi carrera futbolística y la quiero aprovechar al máximo”, expresó el delantero.

Scocco, quien el martes jugó su último partido en Newell’s ante Godoy Cruz de Mendoza, en el cierre del torneo local, llegó a Núñez con la ilusión de quedar en la historia millonaria, de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, que el club de Núñez jugará ante Guaraní de Paraguay, de visitante, el martes próximo, mientras que la revancha será el 8 de agosto.

El delantero ya avisó que está para jugar. “Si Gallardo lo decide, el martes puedo estar ante Guaraní. Tuve la posibilidad de jugar en todos los frentes de ataque. River es un equipo ofensivo que busca siempre el partido y eso es bueno para un delantero”, expresó.

“Me siento bien, creo que hice un gran campeonato el último año. Pero la situación que vivía Newell’s era muy desgastante. Yo soy hincha de Newell’s, pero siempre tuve admiración por este club. Mi familia es de River y el setenta por ciento de mis amigos también. Igualmente trataré de que la gente de River me quiera por lo que hago en la cancha”, manifestó.

En tanto, Enzo Pérez se hará la revisión médica mañana a la mañana.