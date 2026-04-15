"Hay cuestiones que son absurdas": el enojo de Diego Latorre en plena transmisión de ESPN

El comentarista estrella de la transmisora fue categórico sobre un cambio en el reglamento que causó polémica.

Este miércoles se disputaron los cuartos de final de vuelta de la Champions League con dos duelos de alto calibre: Arsenal frente a Sporting de Lisboa y Bayern Munich ante Real Madrid. ESPN transmitió los partidos y Diego Latorre , comentarista estrella de la cadena, no ocultó su enojo en vivo.

El exjugador de Racing y Boca, entre otros equipos, expresó su desacuerdo con las pausas de rehidratación que impuso la principal competencia europea a partir de esta temporada. Esta estrategia comercial, que comenzó en el Mundial de Clubes, se extendió a la Champions, Copa Libertadores y también estará presente en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

“Quiero que no existan más las pausas de hidratación. Hay un criterio comercial o un afán por vender publicidad. Hay cuestiones que son absurdas y que van contra la naturaleza del juego, vos no podés sancionar con estos cambios reglamentarios a un tipo que demora 10 segundos en hacer un cambio y después paras el partido tres minutos. Hay que tener coherencia. El juego está primero que todo, que el negocio televisivo, que el público y que todo”, analizó Latorre.

diego latorre

La queja no es nueva: ya la había hecho la semana pesada en los duelos de ida. "Son absurdos estos parates. Contra natura del fútbol, que es un deporte dinámico. Quieren que se parezca al hockey, al fútbol americano, darle un carácter comercial. Quieren llevar a un deporte tan particular y tan singular como el fútbol, a que se parezca a un deporte americano. Y es una locura. Pero bueno, hay que aguantarlo", declaró en ese momento.

La realidad de las pausas de rehidratación en el fútbol

Además, la implementación también introduce un nuevo elemento táctico, ya que el árbitro determinará el momento exacto de la pausa y los jugadores deberán permanecer dentro del campo, cerca de los bancos de suplentes.

En teoría, el objetivo principal del nuevo protocolo es reforzar el cuidado físico de los futbolistas en una competencia caracterizada por la alta exigencia, la intensidad y los extensos traslados entre países.

De acuerdo al Manual de Clubes que armó la Copa Libertadores, se permitirá captar imágenes y sonidos más cercanos, incluidas indicaciones de los cuerpos técnicos, lo que suma una mirada más íntima y detallada del desarrollo del partido.

pausa rehidratacion

Lo cierto es que estas pausas de rehidratación forman parte de una estrategia publicitaria para la bebida que auspicia el momento: las cámaras enfocan a los jugadores bebiendo y además se aprovecha para mostrar otros comerciales, algo similar a lo que sucede históricamente con la NBA, que tiene sus partidos divididos en cuartos.

En el caso del fútbol, las pausas son de tres minutos en cada una de las dos mitades. Diego Latorre no fue el único que alzó la voz contra esta medida, sino que también los clubes se quejaron. Flamengo ironizó en su cuenta de X (ex Twitter) al escribir: "Parada para hidratación en el frío de 8 grados en la altitud de Cusco", mientras realizaban el minuto a minuto del partido. A su vez, en muchos estadios los hinchas comenzaron a silbar durante estas pausas.