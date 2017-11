Robaron una agencia de quiniela en Gran Neuquén Sur

El propietario del local explicó a LU5 que la Policía lo llamó a las 5 de la mañana para ponerlo en conocimiento sobre el robo, que ocurrió en el local comercial ubicado en Novella y El Colibrí.

"Me acerqué para ver qué faltaba. Tengo que esperar a que lleguen las encargadas de manejar el negocio para ver en detalle qué falta", indicó Daniel "Ruso" Auer.

"Por lo que pude ver en primera instancia nos faltan las máquinas captadoras de apuestas, que no es algo común que suceda porque no tienen valor en el mercado. Básicamente no sirven para nada", afirmó.

Con relación al dinero faltante, dijo que "se llevaron todo el dinero", pero aclaró que no tiene precisiones sobre la suma robada.

Este no es el primer robo que sufre esta firma en el año y en las últimas semana se registraron hechos similares en otros locales.