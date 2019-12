Robbie quiere piña

Para Robbie Williams hay temas que siempre quedan pendientes y no tienen fecha de vencimiento. El cantante británico aseguró que se puso en contacto con el promotor de boxeo Eddie Hearn para organizar una pelea con su eterno enemigo: Liam Gallagher, ex cantante de Oasis. El conflicto entre los músicos lleva más de dos décadas. Para que todo termine, Williams quiere solucionarlo a los golpes. El ex Take That se suma a Pete Doherty en la lista de músicos ingleses que quiere arreglar las cosas a puño limpio con el polémico hermano de Noel, quien aún sigue en disputa con el vocalista En octubre, Williams le dijo a la revista británica GQ que quería pelear con Gallagher para solucionar el asunto de una vez por todas. Ahora prefirió ir más allá y contactó a un promotor profesional como para dejar en claro que su interés es genuino. “Estuve boxeando, me encanta, y si hay alguien con quien quisiera boxear es con Liam Gallagher”, dijo el cantante en The Jonathan Ross Show.