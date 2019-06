Una vez afuera, el delincuente habló con la prensa haciéndose pasar por el nieto de la mujer y como testigo del hecho: "¿Vieron algo de lo qué pasó?", fue la consulta de los medios, a la que el joven, muy tranquilo, respondió: "No, no, no vimos nada porque estábamos durmiendo la siesta con mi abuela", pero cuando le preguntaran a la mujer si era el nieto, la mujer respondió negativamente, lo cual motivó a la sospecha de la policía y luego de una breve persecución a pie lograron atrapar al delincuente.

Embed

LEÉ MÁS

Una beba de un año y cuatro meses murió luego de haber sido violada

Un odontólogo escondía un arsenal en su consultorio