Rodrigo Lussich se pasa a Intrusos

Quiere divertirse

Por otro lado, el conductor anunció que el lunes 16 de este mes se sumará al panel de Rial. “Todavía no está firmado pero voy a hacer Intrusos, me sumo el 16. Voy a hacer una participación en el programa, voy a estar en el panel y con alguna sección mía. Quiero salir a divertirme. Ante la contingencia de los hechos consumados me dieron muchas ganas de salir a mover el esqueleto, a salir de la modorra. Las conducciones te instalan en un lugar de mucha comodidad, y a mí la incomodidad me hace florecer. A mí me gusta ponerme el overol y salir a laburar, a jugar. Sé que en algún momento voy a volver a conducir”.