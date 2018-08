La guerra entre Antín (Gerardo Romano) y el Sapo (Roly Serrano) ya está declarada y mientras los presos del pabellón quieren vengarse de los hermanos Borges (Claudio Rissi y Nicolás Furtado) por haber incendiado el call center desde el que realizaban secuestros virtuales, la Sub-21, comandada por César (Abel Ayala) y Oaky (Rodrigo Noya), se interpondrá para que eso no ocurra.

Además, Patricio (Esteban Lamothe) comenzará a estar bajo la atenta mirada del Sapo, ya que siente que está siendo traicionado por él.

Burlas y memes

La aparición de Rodrigo Noya como uno de los presos de San Onofre, despertó las burlas de los usuarios de las redes sociales, dado que su aspecto físico no se asemeja al estereotipo de un capanga.

Sobre esto, el actor manifestó: “A mí siempre se me ubicó en el de nerd. O en verme en Agrandadytos. Es algo a lo que me acostumbré. Ya he hecho cosas de otro estilo. Pero la gente hasta que no lo ve, no lo aprecia”.