Roja para Pillud

“Estamos atravesando el tema del ADN. Hace cinco meses me está dando vueltas. Puse abogados y me pidió que por favor los saque. Ahora me pidió que los ponga. Es como que me está boludeando. Como mujer, trato de calmarme y hacer las cosas bien, pero ya llegó mi límite en el que mi hijo va a cumplir un año”, aseguró la morocha en “El Show del Espectáculo” (AM LaSalada).

“Es hijo de él, aunque no lo quiera reconocer. Es obvio que duda porque aparecí después de un año: ahora te estoy diciendo la verdad. Nunca quise que él sea el padre porque tengo una amistad de muchos años y no quería que se rompiera”, explicó.

Nunca se cuidó

Macarena dio detalles de cómo se dio cuenta que estaba esperando un hijo de Pillud: “Me entero a los cuatro meses. Me hice la prueba con mi ex y me dio negativo. Con Iván jamás me cuidé. Tengo las fotos de cuando iba a la casa de él. Con el único que estuve luego de separarme fue con Iván. No hay otra persona, sino, no estaría haciendo todo esto. Fue con único que estuve desde que me separé”.