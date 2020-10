¿Romance explosivo y sorpresa en Masterchef Celebrity?

A menos de dos semanas del debut de MasterChef Celebrity, el reality culinario de Telefe no solo se convirtió en un tanque por las buenas mediciones de rating, con las que supera en el prime time al Cantando que emite El Trece. También suma polémicas, denuncias de favoritismo y ahora, hasta un incipiente y sorpresivo romance entre dos de los participantes. Al menos así lo adelantó Jorge Rial este martes por la tarde, ante la mirada atónita de sus compañeros de Intrusos.

Ahora, este martes Jorge Rial sorprendió a sus compañeros de Intrusos al contar que entre los participantes famosos habría nacido una incipiente historia de amor. "Él está solo y no es tan del palo de ella", comenzó tirando una pista el conductor sobre la pareja, con la intención de iniciar un enigmático que no le duró mucho tiempo. Es que a los pocos segundos, cuando sus compañeros intentaban descifrar quiénes eran los dos protagonistas, reveló el misterio: "Lo voy a contar, total. Me dicen que habría nacido una cosita entre Sofía Pachano y el Mono de Kapanga".

sofia pachano y el mono.jpg

Tras dar esa información, Débora D'Amato acotó, recordando una pícara declaración de la hija de Aníbal Pachano sobre el músico: "Ella le declaró su amor". "Ah, no lo sabía. Pero me contaron que aparentemente ahí hay una cosita linda", respondió Jorge.

https://twitter.com/monokpg/status/1314052125270441984 Y yo por vos una ensalada de lechuga, tomate y zanahoria ❤️ pic.twitter.com/CGo1qCKhpx — martin fabio (@monokpg) October 8, 2020

En 2016, Sofía Pachano terminó su noviazgo con Talo Silveyra, luego de tres años de amor. El Mono de Kapanga ya tiene un antecedente romántico con una famosa, ya que hace tres años vivió un breve pero intenso romance con Andrea Rincón, con quien por primera vez fue portada de las revistas y los portales chimenteros. Desde entonces, ninguno de los participantes de MasterChef Celebrity volvió a blanquear una relación.