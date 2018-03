Romance inesperado

“¿Qué pasa entre ellos dos? Hay onda, salen, hay romance”, soltó el conductor ante cámara, al tirar la noticia inesperada. Luego, antes de cerrar el programa, reveló una perlita de años atrás.

“Miren qué ponía Griselda en el 2012”, comentó Rodrigo, y a los pocos segundos apareció en primer plano un tuit de la ex de Adrián Suar que reflejaba un mensaje de amor al creador de “La llave”. “Te extraño y me siento sola si no estás conmigo... Te amo... (Abel Pintos)”, expresaba el tuit de la figura de la obra Sugar.

Siciliani se separó hace más de un año de Suar y hasta la fecha no se le ha conocido ninguna relación, más allá de algunos rumores de affaire, como con Esteban Lamothe.

DESPEJÓ DUDAS Ante las dudas sobre su sexualidad, Abel confesó el año pasado que no es homosexual.

Hermético

A pesar de su éxito arrollador, Abel, que convoca a miles de mujeres en sus shows, no suele aparecer en las principales títulos de las revistas del corazón. Se sabe hace varios años que el músico mantiene su vida privada bajo siete llaves.

Ganador del Gardel de Oro 2017, el año pasado el autor de “Cómo te extraño” aseguró que no estaba de novio. “Estoy soltero y suelto”, dijo el cantante oriundo de Bahía Blanca. Por otro lado, algunos medios han puesto su sexualidad en duda.