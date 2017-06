Romance sorpresivo

Sin embargo, las especulaciones se terminaron durante la gala de los Martín Fierro, cuando la infartante morocha ganó el premio Revelación por su participación en La Leona y para celebrarlo le dio un apasionado beso al cantante.

Esta no es la primera vez que Rincón sale con una persona relacionada con el ambiente musical. A finales del 2013 se enamoró perdidamente de Ale Sergi, vocalista de Miranda!, y estuvieron juntos durante casi tres años.

Luego de romper con Sergi, la ex GH conoció a José Palazzo, uno de los productores musicales más famosos del país, pero como él lo negó ante la prensa, su vínculo no prosperó.

Pocas semanas después, la ex vedette encontró al amor de la mano de la bajista Lara Pedrosa, ex integrante de la formación No lo Soporto. Su noviazgo también duró poco y tras dos meses de un apasionado romance, decidieron separarse.

Con tantas decepciones amorosas, Rincón decidió dedicar todo su tiempo a su recuperación por su adicción a las drogas y a su carrera como actriz. Su esfuerzo obtuvo frutos y a finales de noviembre del año pasado recibió el alta de su internación en la clínica psiquiátrica Avril y ahora consiguió alzarse con un Martín Fierro en su gran lanzamiento como actriz de TV.

De su tipo: La actriz tiene debilidad por los músicos: Ale Sergi y Lara Pedrosa ya la enamoraron.

De larga data: Su relación habría comenzado en diciembre y se deschavó por una foto.