Romance de Teleton: Benjamín Vicuña y Cecilia Bolocco

El periodista, también remarcó por qué no salió a la luz o se dio a conocer antes la información sobre este romance, ya que la actriz y conductora siempre mostró quién era su pareja, aunque también hubo distintos vínculos que no se hicieron de público conocimiento.

"CECILIA BOLOCCO Y BENJAMÍN VICUÑA TUVIERON UN ROMANCE"

“Curiosamente, estas relaciones que no se vinculan con gente de poder, figuras de peso político o empresarial no trascienden a los medios de comunicación y no se publican. No le dan mayor difusión”, sostuvo Solís. Además, aseguró que la prensa chilena es “cuidadosa” y “conservadora” con respecto a los temas que publican.

De esa forma aclaró: “Cecilia siempre busca que salga público cuando hay una relación con una figura de poder. Recién ahí puede dejar el ámbito privado y hacerse público”. Actualmente, Bolocco se encuentra casada con José Patricio Pepo Daire, un importante empresario millonario