Romina Gaetani explotó contra María Susini, la mujer de Facundo Arana

"No me lo volví a cruzar pero me gustaría cruzármelo sin abogados en el medio, porque esa última reunión fue medio un chino. Con abogados me parece un montón", aseguró Romina Gaetani antes de agregar: "Es como muy difícil el tema Facundo, quizás hasta muy difícil de explicar. Por eso me quedo en la confusión, me quedo con lo bueno mío".

"En su momento estaba viviendo una situación de violencia y en ese momento el posteo de Facundo no me pareció ni un mosquito en la oreja. No tuve tiempo de ver la gravedad del posteo", reveló y sumó: "No me arrepiento de nada, tengo la conciencia tranquila. No hablo de más porque tengo códigos".

"¿Entendes el enojo de él y de su mujer hoy visto a la distancia?", le consultó Mariana Brey. "El que tiró la primera piedra fue él y yo después lo aclaré. Yo no necesito de un quilombo para que una canción mía se escuche", respondió ella.

"¿Te pidió perdón por eso? ¿Hace un mea culpa, registra actitudes que fueron dolorosas para con vos?", le preguntó esta vez Rodrigo Lussich. "No, no... pero te digo que no me duele tampoco. Muchas veces lo que pasa a las mujeres en general, te encontrás con muchísimas situaciones violentas, que traemos naturalizadas", respondió.

Fue ahí que Romina Gaetani se refirió a María Susini: “Yo entiendo que una esposa quede herida, pero si yo, mujer, escucho que una mujer dice que mi hermano la hizo sentir mal, lo agarro”.

“Primero que no salgo como mujer a defender a mi hermano. Que él tenga los testículos bien puestos y que salga a hablar él. Hay algo que veo muy de moda y es que los abogados ponen a las mujeres de las personas acusadas a hablar”, explicó antes de agregar con énfasis: “¡No, chicas! ¡No aprendimos nada! ¡Que salgan ellos a hablar! Y después, algo que rescato, es que si tuviste un problema con un hombre del que creen que viene después de Dios, no pueden saltar a decir ‘este chabón es divino’ porque el mundo de ella es totalmente distinto al que yo puedo haber vivido con ese hombre”.

“Cuando una mujer salta, tenés que hacer mutis por el foro aunque te parezca que es Dios”, cerró.