La nueva y gravísima acusación de Romina Gaetani contra Facundo Arana

Hace un tiempo Romina Gaetani había tenido unas duras declaraciones en contra de Facundo Arana , el reconocido actor que además parecía tener una cercanía y afinidad con quien lo acusó. Él utilizó la intervención de abogados para llevar adelante la situación, sin embargo, ella no se retracta de sus dichos.

La actriz conversó con Socios del Espectáculo , donde le consultaron acerca de la situación y de como había decantado todo, aunque ella no se retractó y dejó unas picantes declaraciones.

El que comenzó el tema fue el notero del programa de El Trece, quien le consultó acerca de si “el vínculo entre ustedes quedó subsanado”. Gaetani le contestó firme: “Yo no me retracté, que se yo si quedó subsanado o no. Pero yo estoy bien con el tema”.

Continuando en esa línea, el notero le comentó que Arana va a hacer temporada en el teatro y le preguntó si “¿Volverías a compartir cartel con él?”. A pesar de todo lo sucedido ella no dejó dudas de eso: “Si, de hecho se lo dije y se lo propuse”.

“Ahora no tengo ganas de ahondar, porque no tengo ganas de volver a revolver eso, al menos no hoy. Pero creo que lo que saco de bueno son las cosas que nos pudimos decir en ese cortito tiempo. Muy poquito, cada uno con su opinión”, comentó en perspectiva a la charla que mantuvieron con abogados de por medio.

“¿Te arrepentís de algo?”, le preguntó el periodista de Socios, a lo que ella fue tajante con su respuesta: “No, de nada. Para nada”.

Romina Gaetani sigue acusando a Facundo Arana de violento aunque le pusieron fin en la justicia.mp4 Romina Gaetani sobre su conflicto con Arana

Rodrigo Lusich por su parte, conductor del programa, dijo “parece que ese acuerdo incluía una retractación de parte de ella, y ella no se retracta. Y parece que esa charla que tuvieron fue una cag…”.

Pallarés agregó: “En realidad los abogados en ese momento hicieron que pareciera que todo había llegado a buen puerto, pero no ha llegado a buen puerto. Ella no se arrepiente de lo que dijo, Facundo no se arrepiente de nada tampoco. Quedó muy desgastada la relación entre ambos.

Por último, Lusich finalizó respecto a la charla que habrían tenido ambos protagonistas y toda la situación de los abogados: “sirvió para evitar un juicio”.