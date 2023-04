Romina de Gran Hermano mostró la cama donde duerme Caramelo: ¡Vale 22 mil pesos!

Hace ya varias semanas que terminó esta edición de Gran Hermano que lo tuvo a Marcos Ginocchio como gran ganador, sin embargo, eso no quiere decir que los participantes del programa dejen de ser noticia, todo lo contrario, ya que los espectadores aún quieren saber todo sobre su vida, y como ellos se han adaptado a esta nueva rutina que los tiene como personajes mediáticos. Sin embargo, muchos de los fanáticos del show también están interesados en el bienestar de los integrantes perrunos de la casa, Mora y Caramelo .

En una de las imágenes que la ex diputada compartió en sus redes sociales, los fanáticos empezaron a criticarla diciendo que estaba descuidado y con el pelo muy largo, sin embargo, luego compartió otra foto en donde muestra el gran lujo en el que está viviendo Caramelo.

Es que Romina mostró una foto del sillón que le regalaron para que duerma el cachorro, según la marca que se lo regaló se trata de un “Mini sillón que cuida su columna de impactos”, el cual está hecho con patas de acero cromado brillante -con antideslizante- y tapizado de tela. Lo más curioso, es que este objeto está valuado en 22 mil pesos.

Además de consultas por Caramelo, Romina Uhrig respondió en el último tiempo muchas de las preguntas que los fanáticos tenían sobre su vida y sobre su paso por el reality. Una de ellas, es cómo es actualmente su relación con Walter Festa, quien es el padre de sus hijas y quien ella aseguró dentro del reality que estaban separados: “Estoy separada de Walter hace 11 meses. Me acompañó al primer casting de Gran Hermano y luego decidimos separarnos. Pero nos llevamos muy bien porque es un gran padre, que colabora un montón”.

Romina caramelo 2.jpg

Además, la ex participante también habló de su paso por la casa más famosa del país y de lo que se encontró al salir: “Se dijeron muchas cosas que no son ciertas: que maltrataba en el juego, que me metía con los cuerpos, que restringía la comida por estrategia o que hablaba mal de mis compañeros”.

“Siempre dije la verdad en la cara cuando algo no me gustaba, no sé por qué tanto odio hacia mí de algunas personas”, cerró.