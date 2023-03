Romina reveló cuál es su situación económica tras salir de Gran Hermano

En la noche del martes de, la ex diputada estuvo enfrente del panel de expertos y con todos sus ex compañeros del reality más mirado de la Argentina. En el comienzo del mano a mano le consultaron por qué ella quiso entrar en el reality y confesó sus razones: “Desde chica soñaba estar en la tele y nunca había podido cumplirlo”, respondió.

“Después de que me separé, yo trabajaba haciendo uñas hasta las doce de la noche, porque esa plata me servía. Yo no tengo casas a mi nombre, no tengo casa. Viví en un country porque mi esposo vivía ahí”, detalló, dejando en claro cual es su situación con el dinero.

Cuantas propiedades tiene Romina de Gran Hermano.mp4 Romina de Gran Hermano contó todo sobre su pasado fuera de la casa.

Por otra parte, Romina se confesó: "A los 18 yo quise entrar al reality y no pude. Yo lo vi como una gran oportunidad. Yo cuando era chiquita iba siempre a los castings y me pedían book de fotos, pero yo no entraba porque no tenía plata para hacerlos. Yo todo lo que hago lo hago por mis hijas. Siempre dije que me hubiese encantado tener la vida de Juli".

Durante la gala, la morocha además explicó que ella fue "por dos años diputada nacional", pero que no estaba preparada para serlo: "Yo hice trabajo social en los merenderos. Cuando a Walter le propusieron tener una diputada, me dijo a mi. Fueron cosas que fueron pasando". Además, Romina comentó que su intención no es seguir en la política.

Finalmente, sostuvo que ella se separó debido a "sus problemas económicos" y que luego de eso se puso a buscar un departamento para vivir: "Uno sueña siempre en darle lo mejor a sus hijos. Yo hago todo por ellas", manifestó con la voz quebrada a punto de llorar.