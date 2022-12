Romina reveló su plan para sacar a Agustín de la casa de Gran Hermano

Embed

"Sabés que cuando salgas así vas a quedar (gesto de cerrar la boca)", le dijo Romina antes de agregar: "Ojalá que la gente te saque. Yo con vos no pierdo. Cuando salgas de acá van a ver lo que sos vos. Un embrollero. Yo tengo palabra, ¡caradura!".

Horas después, charlando con Julieta, Romina siguió mostrando su malestar: "¿Sabés lo que dijo Agustín ahora? 'Mañana vamos a cocinar nosotros y vamos a hacer fajitas con carne y pollo'... Ahora quiere meterse con la cocina".

La ex diputada sin embargo ya empezó a tejer su plan, y en una charla con Thiago aseguró que va a sacarlo de la casa de Gran Hermano.

"Él me dice 'no te fuiste porque sos líder', él se mata todas las semanas por ganar la prueba del líder porque siempre va a placa. ¿Por qué va a placa? Porque no se lo banca nadie. Es un conventillero de mie... Y se cree fuerte porque todavía no se fue", aseguró.

"Se desespera por ser líder. Ay, Dios, qué placer me daría verlo que se vaya. ¿A ese sabés cómo lo sacás? Con inteligencia y paciencia. Lo sacás así para dejarlo muy mal expuesto. Hoy, no le hice nada, se sacó y me insultó. Así que... se saca fácil", cerró convencida.