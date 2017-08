Ron Wood reveló que su salud pendió de un hilo

“Tuve que pelear contra un cáncer de pulmón. Hubo una semana en donde todo pendió de un hilo, podría haber sido el final del show, el momento de decir adiós”, dijo el músico de 70 años. Relató que el diagnóstico llegó después de que se hiciera un chequeo de rutina y que fue entonces cuando su médico le pidió hacer estudios más profundos de corazón, pulmones y sangre.

“Le dije que sí y después de unos días volvió con la noticia de que tenía una supernova quemándome mi pulmón izquierdo. Para ser sincero, no me sorprendió, sabía que no me había hecho radiografías de pecho desde el 2002, cuando estuve en la clínica de rehabilitación”, recordó Wood.

“Me preguntó qué quería hacer y mi respuesta fue simple: ‘sacamelo’”, añadió.

Fortuna: “Podría haber sido el final. He tenido un ángel de la guarda súper fuerte”, dijo Wood.

Sin quimio

Wood dijo que tomó la decisión de que, pasara lo que pasara, no iba a someterse a sesiones de quimioterapia para no perder su famosa cabellera. “Estaba preparado para las malas noticias, pero también tenía fe de que todo iba a salir bien. Más allá de los doctores, no le contamos a nadie porque no queríamos que el resto de la gente viviese el infierno que atravesábamos nosotros. Me había hecho a la idea de que si el cáncer se había expandido, no iba a pasar por la quimioterapia, no iba a usar esa bayoneta en mi cuerpo. No iba a perder mi pelo, mi pelo no se iba a ir a ningún lado”, sostuvo.

“Una semana después vinieron con la noticia de que no se había expandido y ahí les dije que lo sacaran inmediatamente. Antes de cerrar los ojos para la operación le dije a mi médico ‘que comience la batalla’”, agregó.

Ronnie, que dejó de fumar una semana antes de que nacieran sus gemelas Gracie y Alice el año pasado, aseguró que su pareja Sally se convirtió en su roca mientras se hacía más estudios para ver si la enfermedad se había expandido más allá de los pulmones. “Sally fue maravillosa”, destacó.

“Después de que dejé de fumar pensé ‘¿cómo pude estar 50 años fumando y teniendo tan malos hábitos sin que me pasara nada?’. Alguien allá arriba debe quererme”, admitió.