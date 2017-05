Rosana: "La piel guarda sensaciones"

Hacía cinco años que la cantautora se mantenía en silencio, pero ahora se despachó con once nuevas obras de estudio.

“Me parece que la piel tiene una memoria en paralelo, la piel va reservándonos cosas, va guardándonos sensaciones a las que volvemos quizá a través de una canción. Por ejemplo, cuando escuchás una melodía que te pone los pelos de punta. Eso me hace creer que la piel tiene su propia memoria, alma y vida propia”, contó la cantante española al hacer referencia al nombres de su noveno disco.

Confiesa que necesitaba hacerle canciones “a esa parte tan libre y salvaje que conserva las caricias y las cosas que no se compran”. “Debería ser ley que todos los seres humanos estemos obligados a sentir, sobre todas las cosas. Eso de que no hay que llorar no va conmigo. Creo que todo lo que conlleve emoción hace bien al ser humano, y todo lo que hace bien al ser humano hace bien al mundo”, agregó .

Las canciones son todas suyas y pertenecen a una misma época. Comenzaron a aparecer cuando Rosana cerró su gira internacional en 2015.

“En cada disco me gusta mostrar en qué punto estoy porque me gusta darle a la gente algo verdadero y mostrar cómo me encuentro como persona. Por eso compongo las canciones de cada disco expresamente para ese disco, y no las retomo nunca para otro trabajo”, explicó la creadora de “A fuego lento”, un dulce y pegadizo hit que conquistó el mundo.

Ascenso permanente

Rosana tuvo tres nominaciones a los premios Grammy Latinos por sus tres producciones anteriores en la categoría de mejor álbum de cantautor. La primera nominación para Rosana Arbelo -nacida en Lanzarote, en las Islas Canarias- fue en 2009 por A las buenas y a las malas. Tres años después nuevamente recibiría el galardón por ¡Buenos días, mundo!, mientras en 2014 fue el turno para 8 lunas.

En tanto, la revista Billboard eligió la nueva producción entre los diez mejores álbumes latinos del año 2016.

“El disco va recogiendo los premios que le van tocando... El Grammy al final es un reconocimiento de los compañeros, es otro tipo de regalo”, reflexionó la cantautora.

Sobre la música que puede llegar a “erizarle la piel” o la deposita en un lugar íntimo, la española confesó que “escucha de todo”.

“Si muestro mi reproductor de música, en este momento van a encontrar temas desde The Beatles, Bob Marley, Metallica, Twenty One Pilots, pasando por música clásica. La música me interpela, sin categorías ni etiquetas. Cuando una canción me llega no importa el género, el origen, sólo me llega”, contó la interprete de “Si tú no estás aquí”.

Luego de su presentación en Neuquén, el tour 2017 se trasladará el domingo a Bahía Blanca y el 16 a Mar del Plata. Luego Rosana visitará Chile, República Dominicana y Nueva York, en un recorrido que se extenderá hasta noviembre.

Un instante auténtico

Para Rosana, el último álbum es el más “personal” hasta la fecha . Como testimonio de eso, la cantautora eligió para la tapa de En la memoria de la piel una imagen en la que aparece dormida y acurrucada con su sobrina. La instantánea pertenece a un momento que ambas compartieron durante la grabación del disco.

“No está hecha en estudio, ni está arreglada, ni mucho menos. Es un instante que no podría conseguirse sino con la verdad. Por eso la escogí, la verdad es que resume verdades”, indicó Rosana.

