Rossi: "El análisis del domingo es muy bueno"

El circuito de Interlagos recibió este fin de semana al Stock Car , donde tuvo la presentación del argentino Matías Rossi , quien lamentablemente no pudo ver la bandera a cuadros en ninguna de las dos carreras, pero igualmente el argentino quedó conforme por el buen rendimiento que mostró el auto el domingo.

“En mi análisis el domingo fue muy bueno, estoy muy contento por la clasificación que tuvimos. Fue un sueño largar en primera fila en el Stock Car en Interlagos, esa felicidad no me la saca nadie y también la muy buena performance que tuvimos en carrera. Lamentablemente un problema en el Paddle Shift justo cuando estábamos para salir, el equipo tuvo que trabajar mucho dentro del auto, tocando cables. Trabajamos dentro de los carteles, que eso no se puede, y recibí la penalización”, contó Rossi.