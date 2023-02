Rossi lo cruzó a Aníbal: “Cristina está proscripta”

Rossi se refiere a la detención de Lula da Silva, que le impidió ser candidato en la elección de 2018 y obligó al PT a improvisar un candidato de apuro, que luego perdería con Jair Bolsonaro. “Cristina analiza esto y, de facto, la sentencia en primera instancia termina siendo implícitamente una prescriptiva”, agregó Rossi. A pesar de la discrepancia con Aníbal Fernández, el ex ministro de Defensa apuntó: “ Soy Jefe de Gabinete de un gobierno, no jefe político de Aníbal. Es un dirigente de peso, que no tiene jefes políticos y puede tener las opiniones políticas que quiera ”.

Además dijo que acompañaría a Alberto Fernández si el Presidente decide presentarse y que no ve con malos ojos que otros actores quieran participar de la interna. “Si el Presidente decide competir, lo acompañaré. Nadie me confirmó que quiere ser candidato, son todos trascendidos, y están ligados a la gestión, eso indica que la gestión no fue tan mala. Si hay ministros que quieren ser candidatos, ¿por qué no pueden serlo?”, lanzó.

Por su parte, y como la había hecho el domingo, ayer también Aníbal Fernández defendió su postura: “Los que dicen que Cristina está proscripta no estándolo quieren proscribir al Presidente, es una locura”, insistió el ministro de Seguridad en diálogo con Radio 10.

“Los agravios de un grupo del peronismo o kirchnerismo contra el Presidente no son útiles, ni salvadores. No trabajé en contra de un presidente peronista ni lo haré nunca. Voy a estar siempre al lado”, agregó.