Rossi o Andrada, todo está en manos de Guillermo

Un ex Boca se la jugó en LMN

Marcelo Yorno, arquero del Xeneize en el equipo que integraban Maradona y Caniggia, entre otras figuras, y ex Cipolletti, consideró que “se incline por uno u otro el técnico estará bien, aunque si fuera yo, lo pongo a Andrada, me gusta más”.

52 a 48 en una encuesta con casi 26 mil votos

La realizó el diario deportivo Olé y se impuso por escaso margen Rossi, quien hasta en los peores momentos fue respaldado por el hincha xeneize. Otras encuestas, parejas también.

También el 1 del Rojo local...

Coincidió con Yorno, Ceferino Arregui, arquero de Independiente de Neuquén y fana de Boca. “Rossi tuvo buenos partidos y se ganó la confianza del mellizo, pero admiro mucho a Andrada y lo pondría a él”, opinó “como hincha”.

Encuestas peleadas

En las distintas encuestas masivas que realizaron ayer diversos portales, el margen a favor de uno u otro era exiguo. Ni los seguidores de Boca se ponen de acuerdo sobre a quién prefieren. Todo queda en manos de Guillermo....

Cualquier decisión que tome Guillermo Barros Schelotto estará bien, las dos opciones son válidas. Rossi viene con ruedo y en el último partido, el domingo ante River, respondió bien. Por otro lado, también sería justo devolverle el puesto a Andrada, que salió por lesión. En lo personal, me gusta mucho más el ex Lanús, un arquero más consolidado, y si yo fuera el entrenador, lo evaluaría ante Patronato el fin de semana y si me convence su estado, tras la lesión, lo pondría a Andrada, sin lugar a dudas.

Ignacio Scocco mejora tras un desgarro en un aductor.

En River, Ponzio listo y Scocco, la gran duda

Leo recibió el alta médica y estará en la gran revancha. En tanto, Nacho aún entrena diferenciado y no se sabe si será de la partida.

Una buena y otra no tanto en el Millo. El mediocampista Leonardo Ponzio recibió el alta médica tras recuperarse de un desgarro, por lo cual el técnico Marcelo Gallardo recuperó una pieza fundamental para el partido de vuelta de la superfinal del sábado 24. El Muñeco ahora deberá definir quién saldrá del once titular.

En tanto, el que aún no está al cien por cien es el delantero Ignacio Scocco, quien sufrió una fuerte contractura en el gemelo de la pierna derecha que le hizo perder el partido de ida el domingo pasado.

Scocco estuvo en el gimnasio y volvió a hacer trabajos de kinesiología para acelerar su recuperación para ver si llega en condiciones al cotejo que se disputará en el Monumental. Ante la ausencia de Rafael Santos Borré, quien no podrá jugar la revancha por haber llegado al límite de amonestaciones, Scocco es una de las alternativas que tiene Gallardo, pero no está en plenitud.

Otra alternativa que tiene el entrenador de River es el uruguayo Rodrigo Mora, quien no se viene entrenando con normalidad en los últimos días pero no estaría descartada la posibilidad de que tenga una chance. En tanto, Gallardo también podría disponer que el Pity Martínez juegue más adelantado y hacerle un lugar en el equipo titular al colombiano Juan Fernando Quintero. A esperar.