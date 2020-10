Rossi tras su primer podio en Stock Car: "Aprendí a disfrutar mucho estos momentos"

View this post on Instagram

Quiero agradecer a Toyota Argentina y Brasil por esta oportunidad. Hoy fue uno de los días más felices de mi trayectoria deportiva. Gracias a todo el equipo Full Time. Es difícil de explicar la sensación que tengo en este primer podio en Stock Car , aprendí a disfrutar mucho los momentos como este . Solo disfrutar este gran resultado de hoy los próximos días . Gracias a todos ustedes por el aguante en Argentina !!