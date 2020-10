Rubens Barrichello: "Esta victoria se la debo a Matías Rossi"

Además, añadió: “Uno para ganar una carrera prácticamente en el debut, tiene que dedicarse para aprender lo que el coche te está pidiendo. Yo hablo mucho con Matías (Rossi) y con los ingenieros y me dicen estamos haciendo esto pero no funciona, ok pero me gustaría aprender. Entonces voy a pista con humildad y aprendo. Esta victoria le debo mucho a Matías, no sé si le ayudé tanto en Brasil como él me ayudó a mí”.

Por último, el ex Fórmula destacó la gran atención que tiene de parte de Toyota. “Estoy muy feliz por la familia Toyota, que le tengo mucho cariño. Estoy seguro que Daniel Herrero y Darío Ramonda están disfrutando tanto como yo”, culminó.