Rubens Sambueza: "No me esperaba el balón de oro"

“El premio del mediocampista sí tenía fe de que lo podía ganar. Fue un año bueno. Pero el Balón de Oro sinceramente no me lo esperaba, es el reconocimiento de los técnicos, de los capitanes que votan, de los periodistas y de la gente. Estoy contento, es la primera vez que me pasa y lo disfruto al máximo”, contó el nacido en Mariano Moreno y con familia radicada en Zapala, vía telefónica, a LM Neuquén.

Recién se levantaba (hay dos horas menos) y se aprestaba a ir al aeropuerto de DF, la capital mexicana, donde recibió el premio, para regresar al sitio donde reside actualmente. “A los 34 años, es un premio también al sacrificio. ¿Si todo lo que fui logrando en México supera mis expectativas? Seguro, al principio era una aventura, un reto. Acostumbrarte a un fútbol que es muy dinámico, muy complicado por los horarios en los que se juegan los partidos, en muchas ciudades hay altura... La verdad hace más de 10 años que estoy acá, muy feliz y contento”, resume quien fuera elegido tiempo atrás como uno de los mejores volantes de la historia del América, el equipo más popular de México.

El talentoso zurdo también fue reconocido como mejor medio ofensivo de México

Le hubiera gustado volver

Rubens sabe que es “mucho más reconocido en México que en Argentina”, pues lo mejor de su excelente trayectoria lo realizó allí. Por eso le preguntamos si le hubiera gustado regresar o volver al Millo. “Siempre lo digo, no depende del jugador. Uno se puede morir de ganas de ir, y la verdad es que me hubiese gustado mucho volver en un momento bueno, maduro. Como ahora, que estoy jugando más simple pero rindiendo en alto nivel. Pero hay que reconocer que toda la carrera la hice en México. Me queda un año y medio en Toluca, me valoran mucho y todo eso hay que tenerlo en cuenta”, reflexiona con la misma inteligencia que muestra dentro del campo.

DALE-p12-f01-rubens-sambueza.jpg

En las Águilas fue multicampeón y lo destacaron entre los mejores volantes de la historia del club

Sobre Acuña y los neuquinos

El año es inolvidable para los futbolistas zapalinos más famosos. Marcos Acuña se dio el lujo de jugar el Mundial y Rubens lo celebra. “Lo del Huevo debe ser una satisfacción personal enorme, pese a que no se consiguieron los objetivos en la Selección. A mí me toca ganar esto en un momento importante. A mi hermano Fabián le va bien en Colombia (Deportivo), hay varios neuquinos que están triunfando en diferentes países, es bonito para la provincia y una linda motivación para los más chicos que la están peleando para cumplir su sueño. La clave es el sacrificio”.

¡Viva Sambueza, manito!.