Rueda: "Intentamos no tomarlo como una revancha"

Casi dos meses después, volvieron a verse las caras en el norte neuquino y el local se despachó con una tremenda goleada 5 a 1, con el capitán Héctor Rueda como jugador clave, triplete incluido. “Lo hablé antes de salir a la cancha de tratar de no tomarlo como una revancha porque nos podía jugar en contra. La eliminación ya pasó, esta es otra instancia, así que tratamos de demostrar que éramos mejores, como lo fuimos en la semifinal. Todavía quedan 90 minutos donde hay que reafirmar lo que hicimos acá”, aseguró el goleador de la tarde.

“Deseábamos mucho un partido así, pero no lo imaginábamos. Con Sol de Mayo habían salido partidos muy cerrados, pero también sabemos que de local somos siempre protagonistas. Abrimos rápido el marcador y eso también ayudo a que las cosas se dieran así”, analizó.

“Me tocó jugar de mediapunta un poco más suelto. Llegué con lo justo por un problema en el talón, entonces el técnico me liberó un poco y por suerte se dieron los goles”.Hety Rueda, autor de un hat-trick ante Sol

9 goles a Sol en los tres últimos partidos en casa

Como local, lo goleó 4 a 0 en la fase regular del B, luego empataron sin goles en la ida de semis y ahora, por Copa, lo remató con un categórico 5 a 1.

Equipo renovado

Esta pretemporada, además de a su entrenador, Marcos González, el León perdió a piezas clave como Leandro Garate y Alfredo Troncoso, aunque nada de eso se notó en la cancha. “Se fueron jugadores muy importantes, pero es lógico porque en esta época a todos los equipos de la categoría les pasa. Lo bueno es que hay chicos que venían pidiendo pista y ahora demostraron que están a la altura”.

Javier Ibaceta, ex ayudante de González, quedó al mando del equipo y tuvo un gran debut. “Es bastante diferente a lo que era Marcos. Es un trato distinto, un poco más cercano al jugador. Marcos era un poco más serio, más estructurado y más táctico. Javier te da otras libertades y te deja jugar más libre. Son maneras distintas”, evaluó Rueda.

La revancha será el próximo domingo en Viedma y pese a que el León va con una gran ventaja, el capitán no cree que la serie esté cerrada. “Sabemos que haciendo un partido inteligente se nos puede dar el pasaje. Pero no nos podemos relajar porque es el último ascendido al Federal A y no es cualquier equipo”, afirmó el capitán.

Si pasa, Rincón se enfrentará al ganador del partido entre Ferro y Racing de Olavarría.