Ruggeri confesó por qué club hinchará en la Copa

Cuando sus compañeros, sorprendidos ante las preferencias de su compañero, le marcaron su identificación con River, dijo: “dejá, va solo…”.

Cuando el conductor Sebastián Vignolo le preguntó si quería que saliera campeón de América Racing, no dudó: “Sí, me encantaría Racing”. Además, tiró: “Yo quiero que Racing elimine al Flamengo”.

Y cuando le consultaron por el Rojo, que disputará la segunda ronda de la Sudamericana ante Atlético Tucumán, Ruggeri contestó: “¿Qué querés, quedar bien con todo el mundo?”.

Ruggeri argumentó el por qué de su preferencia por Racing en esta edición: “Es que toda la vida escuché quilombo y quilombo en Racing. No sé cuántos años hace que no escucho nada en Racing y que se hacen las cosas bien, más allá de que a veces se le dan los resultados y otras no. Están haciendo bien las cosas como club. Ahora hay un tipo que me gusta, que es serio, dice las cosas simples: ‘esto es así’ y hace (por el presidente Víctor Blanco). Y pusieron a un tipo como (Diego) Milito que les soluciona un montón de problemas. Entonces me encantaría, me gustaría. ¿Sabés por qué? Porque hace las cosas bien y sería bueno que le vaya bien deportivamente”.

El Cabezón Ruggeri hincha por La Academia en la Copa #Libertadores:"Vamos #Racing, soy hincha de #Racing".

Por el momento el Cabezón se olvidó de las críticas que semanas atrás le hizo a su entrenador Sebastián Beccacece, a quien le había apuntado por su vestimenta en los partidos. Ahora expresó: “Yo creo que cuando el técnico de Racing habló de la experiencia, el que no tiene experiencia en Copa Libertadores es él. Los demás... ¿Cuánto hace que Racing viene jugando la Libertadores? (cinco años consecutivos)”. Y concluyó: “Boca y River tienen dos entrenadores con experiencia que ganaron la Copa”.

No será fácil el camino de Racing, que tendrá que superar al último campeón del certamen continental, Flamengo, y más tarde se las verá con Boca o Inter de Brasil, en su camino rumbo a la semifinal. No es extraño la inclinación de Ruggeri, que no arruga ante las más difíciles y se la jugó por el más complicado aunque no quedara bien con River.