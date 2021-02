Ruggeri cruzó con todo a Ginés González García

En la edición matutina de F90, el programa deportivo que se emite por la señal de ESPN, el ex capitán de la Selección salió con el cuchillo entre los dientes y no se guardó nada al hablar, antes de que se conocieran las invitaciones particulares de Ginés.

Sentido común por sobre las mezquindades políticas... pic.twitter.com/vE4whUDDK3 — Dani Lerer (@danilerer) February 12, 2021

En esa misma línea, el Cabezón, como se lo conoce de su época de futbolista, expresó: "Mi mamá con 87 años encerrada y ustedes todos vacunados. No tienen vergüenza, que nuestros abuelos no estén vacunados. Al Presidente lo saco de esto porque es nuestra máxima autoridad, los demás tiene que darle vergüenza. Vayan a laburar, entraron 400 mil vacunas y ustedes con 40 años la tienen puesta, pero que les va a dar vergüenza. Ginés vos sos el responsable: 50 mil muertos, 2 millones de contagiados", acusó a Ginés.

Además, también habló de cómo deberían ser para él las campañas de vacunación: "El presidente, los esenciales, policías, bomberos, docentes, jubilados, todos vacunados. Y los intendentes con 40 años, vacunándose haciéndose los cancheros. Son unos ventajeros de mierda. Hace un año que no veo a mi mamá, está encerrada en Corral de Bustos. Ginés ponete las pilas, dejate de joder. Se están muriendo los abuelos, que cobran 19 mil pesos y encima no se vacunan".

"Son unos sinvergüenzas. Lo tenía adentro todo esto y me da vergüenza. Si quisiera yo siendo Ruggeri, la Selección, Campeón del Mundo, podría ir a vacunarme ahora y me la dan ¿Pero yo me voy a vacunar y mi mamá no? Son unos descarados, no sé para qué mierda veo los noticieros", concluyó.