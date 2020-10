Ruggeri disparó contra Boca y estalló la polémica: "No era grande cuando yo jugaba ahí"

"Cuando en el '85 dejé Boca y me fui River , pase de un club chiquito a uno grande. Fue un paso muy grande en mi carrera", dijo Oscar Ruggeri en el programa de este miércoles de 90 Minutos. El Cabezón se refirió a lo difícil que fue su salida de Boca para llegar a River, una decisión que la sufrió por la reacción de la barra brava del Xeneize, que lo amenazó y le prendió fuego la casa de sus padres.

Hablando con Sebastián Vignolo, el campeón del mundo en 1986 recordó: "Yo quería jugar en un equipo grande y feliz en de esa decisión. Yo no estaba en un grande, Boca no era grande en ese momento, era de lo peor que había. 6 años jugué en Boca, cobré sólo una vez. En el 81 cuando llegó Maradona. Después no cobré nunca más un contrato firmado".