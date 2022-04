Ruggeri, durísimo con Battaglia: ¿Por qué le aconsejó ir a hablar con Gallardo?

El ex defensor campeón del Mundo en México ’86 con el seleccionado nacional le quitó la responsabilidad tras la derrota defendiendo al conductor fundamentando su posición en que “no había recambio en el equipo”, pero a medida que fue profundizando su análisis opinó que “le falta preparación”. Es más sobre el cierre le recomendó: “Charlar con Gallardo".

battaglia boca

"Los jugadores suspendidos y lesionados son importantes, no tienen reemplazo. Battaglia no tenía todo el plantel a disposición. Tiene 30 jugadores pero en la zaga juegan Izquierdoz y Rojo, es difícil así", comenzó el Cabezón; y agregó: "Ayer el técnico puso lo que tenía, no había otros centrales".

Y se mantuvo así durante un par de minutos más. “Desde enero Battaglia es el entrenador. Déjenlo trabajar, corresponde que lo respalden porque para el Consejo, Battaglia hizo méritos para renovar", afirmó.

"Cuando Battaglia fue a jugar la final de la Copa Argentina, se decía que si perdía estaba afuera… No vengan ahora...", continuó. "Cuando vas a formar un CT, tenés que buscar uno que te ayude, que te diga que no, que sí, que mires esto o aquello. A mí me hace un poco de ruido cómo los ayudantes no lo frenan", afirmó.

Pero increíblemente abandonó este lance inicial, fiel a su estilo de decir lo que piensa en el momento y sin medias tintas, aseguró que Battaglia no estaba preparado para dirigir a Boca. “Me parece a mi todavía no está preparado para dirigir a Boca. Le llegó todo muy rápido y está viendo cómo se puede ubicar. Por las respuestas, no parece preparado. Tiene que tener alguien que le enseñe a declarar, porque todo lo que dice es un título. Todo lo que pasa en Boca y River es un título, tienen que declarar bien", señaló Ruggeri.

Embed

Más adelante expresó “cuando sos entrenador de estos lugares, cuando elegís esto, la familia no existe. Nace tu hijo y no estás. Ahora, si lo dirigís medio light, no te va a ir bien… Por eso cuando asumió Battaglia le dije que ojalá se prepare”, manifestó el Cabezón.

Luego, la inesperada frase: “Hay que estar todo el día, eso es prepararse. Battaglia tiene que estar golpeando puertas y aprendiendo desde las 7 de la mañana, que hable con Bianchi. ¿Y te digo más? Tiene que llamar a Gallardo para pedirle una reunión. Nada de consejos, pero sí una charla”, le aconsejó.