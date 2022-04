Subastarán la camiseta que usó Maradona ante Inglaterra en México 86

Aunque pocos lo sabían, la camiseta de Diego le perteneció durante muchos años a un jugador inglés que estuvo presente aquel día en el Estadio Azteca. Hablamos del ex mediocampista Steve Hodge, quien finalizado el partido se llevó uno de los mayores tesoros de la historia del fútbol.

https://twitter.com/fedetrabucci/status/1511663478347636736 Por primera vez está a la venta la camiseta con la que Diego bailó a los ingleses en México '86. Le pertenece a Steve Hodge, que jugó ese partido. Desde 2003 estaba exhibida en el Museo de Manchester. Esperan recaudar entre 4 y 6 millones de libras: https://t.co/hMFGLwuUVQ pic.twitter.com/27ZmFwvAKV — Fede Trabucci (@fedetrabucci) April 6, 2022

"Bajé a los vestuario que estaban detrás de la portería. Mientras bajaba, vi que Maradona caminaba con dos de sus compañeros. Lo miré a los ojos, le tiré mi camisa como diciendo '¿hay alguna posibilidad de intercambio?', y él se acercó, hizo un gesto de oración e intercambiamos camisetas. Y eso fue todo. Tan simple como eso. La guardé en mi casa por 16 años y luego la doné al Museo Nacional del Fútbol (en Manchester). Nunca la lavé. Debe ser la camiseta más famosa en la historia del fútbol", recordó Hodge hace algunos años.

Al mismo tiempo, el ex futbolista de Nottingham Forest y Aston Villa contó que fue muy criticado por sus compañeros por haber intercambiado camisetas con el verdugo de su selección, aunque a éste poco le importó: "Tenía la camiseta en una mano, cuando entré en el vestuario había mucha gante: fisioterapeutas, medios, Bobby (Robson) estaba retando a algunos jugadores... Lo último que iban a pensar era en si tenía una camiseta argentina o no. Nadie me dijo nada, la puse en el bolso y me la llevé".

steve hodge maradona.jpg Steve Hodge, el futbolista inglés que se quedó con la camiseta de Maradona tras el duelo de México 1986.

"Ese partido nunca será olvidado en la historia del fútbol. Nunca lo culpé por su gol con la mano. Maradona fue un jugador extraordinario. Era tan valiente como un león. Solía ser pateado en todas partes donde jugaba", sentenció el británico.

"La he tenido durante 34 años y nunca intenté venderla. Tiene un valor sentimental increíble. Ha sido incómodo y desagradable. He visto artículos en Internet diciendo que quiero uno o dos millones y eso es mentira. Eso algo irrespetuoso y totalmente incorrecto. No está a la venta, lo aclaro", explicó Steve Hodge en un reportaje que le hicieron en el año 2020. Aparentemente, ahora cambió de opinión.