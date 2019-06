Embed RUGGERI: "SI MENOTTI DEJA DE SER EL MÁNAGER YO PRESENTO UN PROYECTO INMEDIATAMENTE"#90MinutosFOX - "Basta ya... nunca tuve la oportunidad de trabajar en la Selección, pero no de técnico. Muero por eso. Y estoy preparado", aseguró el Cabezón. #FOXEnBrasil. pic.twitter.com/svnAGGb6uv — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 25 de junio de 2019

Acá el discurso completo de Ruggeri

"Si sabía que iban a poner a Menotti para que se vaya Burruchaga, me recontra postulaba, yo no dije nunca nada porque estaba un amigo en una función y me parecía que estaba bárbaro y bien dada la posibilidad de que tenia Burru". y agregó: "Yo si sabia que iban a poner a alguien para sacarlo a Burruchaga y bueno, yo también quería estar yo no estuve en la selección, muero por estar ahí, me encantaría pero no dirigir.

En otro pasaje del relato Ruggeri afirma: "Me encantaría estar ayudando, yo pensaba que Burru iba a seguir, como es mi amigo y me parece que estaba capacitado, no dije nada, pero pensando que esto iba a ser como lo que esta pasando hoy, ¡dale! ¡déjense de joder!, ¡nadie le dice nada a Menotti!, ¡declara desde allá!. El pibe (Escaloni) se la esta jugando, esta haciendo el esfuerzo, yo entiendo que no tenga experiencia pero son los primeros pasos, como empezaron todos, como empezó Menotti, alguien te tiene que dar una mano y ayudar, o no?, y agregó "Esto es malo y todos los que salieron a hablar, no me importa nada, sigo con los hipnotizados que van a empezar ahora a aparecer porque no habla, no me habla."

"Me encantaría tener una charla con Menotti, me encantaría poder preguntarle todo esto ¿ Por qué? Porque un tipo capaz como el que fue capaz de sacar campeón a la Argentina y por ahí va Escaloni tiene dudas y por ahí se junta con el y le pregunta o le consulta las dudas que tiene, no te puede ayudar?", afirmó preocupado Ruggeri.

Con el correr de los minutos y, ante el silencio de Vignolo y Marcelo Benedetto, el enojo de Ruggeri fue escalando: "...No me vengan con eso de ahora que esta Escaloni y yo empiezo después de la Copa América…¡dale!, ayuden, si es por la Argentina, es por todos nosotros, están sufriendo todos los pibes, el cuerpo técnico, todos estamos así de ver la selección como está, y agregó: "el proyecto empieza después de la Copa America… ¡por favor!, ¡no mientan más!, sean sinceros, no puedo viajar, no se puede viajar, ¡basta viejo!, Menotti tiene una edad que por ahí no tiene ganas de salir, no tiene ganas de viajar, entonces, ¡bárbaro!, pero sean sinceros con la Selección Argentina, así la sacamos adelante entre todos. ¿Qué es esto? de dejemos esta Copa América y empezamos después que termine, ¡hace seis meses que lo presentaron!, con una camiseta que le entregó Tapia, dio la lista, dio todo y ahora dice: “empiezo después de la Copa América”, ¡no se puede ser tan malo muchachos y no se le puede perdonar todo!, con respeto, la verdad es que salió campeón del mundo, puso a la Argentina en un camino que después todo el resto seguimos y continuamos ¡pero ahora estamos mal! y ¡hay que estar, hay que poner la cara, parate al lado de Escaloni y cuando termine la Copa deci bueno le fue mal, no te gusta, lo tenes que sacar, sácalo pero parate al lado de Escaloni!.

En otro pasaje del discurso, Ruggeri cargó contra los periodistas: "cuando preguntan los periodistas, muchos tienen personalidad y preguntan, pero cuando hay muchos y está Menotti parado ahí, hay algunos que se cagan cuando tienen que hacer las preguntas duras. ¡Basta de dar vueltas! qué me importa que dijo que o hizo que, él tiene que estar acá con Escaloni porque el chico se lo merece porque lo pusieron ahí, hay que ayudarlo dándole todas las herramientas y cuando termine la copa le pueden decir: “Me parece que no estás para esta función porque la verdad no resolviste esto, nos ganaron todos los equipos, nos pasaron por encima…”, afuera y traen otro pero vamos a hacer un proyecto de verdad que tendría que haber empezado en enero, ¡hace seis meses!, ¡no mientan más loco!, ¡a mi no me vengan mas con versos!, ayuden a la Selección Argentina, de verdad, ¡no sean cagones!, no se la quieren jugar para no mancharse, ¡dale!, ¡hay que manacharse, si hay que mancharse hay que mancharse y si hay que festejar hay que festejar!, concluyó Ruggeri.

