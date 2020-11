Ruggeri habló de la homosexualidad en el fútbol y lo que no perdona un vestuario

Se comió el programa una vez más. Oscar Ruggeri es un show aparte en 90 minutos de fútbol, por ESPN. El Cabezón volvió a dejar varios títulos resonantes en el programa que conduce Sebastián Vignolo. Sabiendo la repercusión que suelen tener las reflexiones del ex defensor de la selección argentina, el conductor suele hacerle prácticamente entrevistas diarias al ex Boca y River, quien dada su enorme popularidad obligó a cambiar el formato del programa.

Todo, ahora, gira en torno al campeón del mundo en México 86. Cuyas confesiones de este viernes hicieron mucho ruido. Se refirió, entre otras cuestiones, a un tema tabú, la homosexualidad en el fútbol, y sorprendió al admitir: "haber ido al Bailando me cambió la cabeza" en ese sentido. También reveló qué cosas "no perdona un vestuario".

"Abrí la cabeza cuando fui al Bailando. Hablando con los pibes, con los bailarines que eran gays, ahí te das cuenta de muchas cosas", explicó Ruggeri.

Luego fue consultado sobre las cosas que no se perdonan en un vestuario y, por sobre todas, puso arriba en la lista "al buchón".

"Al buchón no se lo perdona... ¿Si detecté a alguno? Sí, te van diciendo los mismos a los que les cuenta...", aseguró Oscar Ruggeri, sintiéndose cómodo en el rol de gran protagonista.

Otras de las cosas que según Ruggeri un vestuario profesional jamás perdona es la "traición". "Las mujeres de los compañeros son sagradas, sus familias lo son, ahí no hay que meterse", tiró el ex zaguero. "¿Y con las de otros equipos?", lo interrogó Vignolo. "Y tanto no sé, qué se yo", salió del paso el Cabezón.

Luego Oscar Ruggeri destacó el rol del utilero en los equipos y sobredimensionó su importancia, al punto de considerarlo "el tipo más importante del club. Conoce todo, sabe todo, hay que estar bien con él. Nos confesamos con él".

El hombre de las mil anécdotas explicó que quienes manejan el camarín tienen que ser justos con todo el plantel y debe haber un reparto equitativo de premios, escalonado de acuerdo a sus aportes. "Porque si no te pasa lo mismo que a mí en San Lorenzo, cuando salimos campeones en el 95 y Angelucci, el arquero suplente, cobró más que yo porque fue al banco todos los partidos y yo me perdí un par por lesión y sanción", recordó.

Seguidamente contó cómo se transformaba en las pelotas divididas en su época de jugador y afirmó que iba con todo solo "si sabía que ganaba". También se refirió a sus estrategias y artilugios para sacar de sí a sus rivales.

Y, raro en él, esquivó el debate entre quién tiene más equipo hoy: Boca o River. Sus compañeros lo pincharon pero el Cabezón se mantuvo al margen un rato largo aunque al final se enganchó.