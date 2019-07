“Vamos a hacer una cosa: si vos perdés, me das la remera esa y yo la rompo. Si vos ganas, rompés esta”, le dijo el ex defensor, que está comentando la Copa América para Fox Sports, a un hincha brasileño que estaba caminando por el hotel mientras le mostraba la remera de Argentina que tenía en la mano y señalaba la de la Canarinha que el local llevaba puesta.

“Vas a ver cómo vas a llorar. ¿Estás hospedado acá en el hotel? Te quiero ver después a la noche. Yo vengo. ¿A dónde vas a estar?”, lo desafió el Cabezón mientras se reía.

Cuando ya se había marchado su “rival” en la apuesta, Ruggeri reconoció ante cámara: “Muchachos jugué esto, pero no se la doy. Te juro, si ganamos sabés cómo lo voy a buscar. Le voy a golpear. Pero no se la voy a dar, esta no se la entrego. Disculpenme pero no salgo de la habitación. ¡Cómo me va a romper la camiseta! Yo no se la entrego”.

“Yo tengo 14 de estas, de las de hoy. Copa América: 14 a 8″, lo había chicaneado antes de alcanzar un acuerdo en la apuesta. “Yo tengo 5 de las mejores…”, respondió el brasileño chapeando con las Copa del Mundo. “¡Qué vas a tener 5 si las tuvo Pelé y vos no estabas ni en los h… de tu viejo!”, cerró, fiel a su estilo, Ruggeri.

Motivado y emocionado por lo que se viene esta noche, el columnista del programa 90 Minutos de Fútbol que se emite por Fox Sports anunció: “Hoy voy con la remera puesta, voy a entrar con la remera a la cancha. Puedo, ¿no?”. ¡Un crack!

