Oscar Ruggeri es noticia últimamente por sus intervenciones picantes en el programa 90 Minutos de Fútbol del que es panelista. Frontal y sin pelos en la lengua, el ex capitán de la Selección Argentina le mandó un mensaje a Juan Grabois y no se guardó nada. El dirigente social había criticado la marcha del 17A contra el gobierno e hizo mención a las camionetas caras que se vieron en la movilización. El Cabezón, dueño de una camioneta Ram, no se la dejó pasar.

Además de enojarse y hablar de su camioneta, Ruggeri criticó a Juan Grabois por los constantes cortes de calles de las organizaciones sociales que lidera en la ciudad de Buenos Aires antes de la pandemia. "Todo el año me cortás la calle y no me dejás ir a trabajar, Grabois. Dale, déjense de joder, qué te metes con la gente, la gente qué tiene que ver, el que trabajó se ganó la guita, y si puede vivir bien ¿por qué no puede vivir bien? Los argentinos siempre retrocedemos", lanzó Ruggeri vía Zoom ante la mirada de sus compañeros, que no intervinieron ante el reclamo del campeón del mundo en México 86.

Ruggeri y su descargo contra el dirigente Grabois, tambien se lamentó por la inseguridad

Ruggeri venía de explotar por la inseguridad que se vive en el país: “No me hagás hablar que me caliento mal... Ayer mataron a una pibita policía de 23 años. Pobre piba. ¿Para llevarse el celular necesitan matarla? Dejate de joder, llevate el celular y dejala viva. Los que salen a robar déjense de romper los huevos, no hace falta tirarle un tiro en el pecho”.