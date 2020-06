Ruggeri: "Lo difícil es tener el equipamiento"

—¿Para cuántos pacientes sirve una bolsa de plasma?

A un paciente se le retiran alrededor de 600 mililitros. Lo que se le tiene que inyectar cada vez a un paciente son 200 mililitros. Es decir que por cada dador podés ayudar a tres personas. Hay personas que necesitan una sola transfusión y se recuperan muy bien, y hay otras que necesitan dos, tres y hasta cuatro. Eso depende de cada organismo.

—¿Cuáles son los requisitos para que una persona sea donante de plasma?

Tiene que haber tenido coronavirus, haber dado dos hisopados negativos luego de su recuperación, tener presencia de anticuerpos cuando nosotros le hacemos los controles y no tiene que tener ninguna enfermedad preexistente.

—¿Qué es lo más difícil de la extracción de plasma?

Tener el equipamiento. Si tenés todos los papeles pero no tenés los equipos, no podés hacer nada. Y el equipamiento es caro. No produce rédito económico. Es más, produce gastos. En un donante se gasta un kit que cuesta más de 300 dólares. Hay muchas instituciones privadas que no lo pueden afrontar.

—¿Qué novedades tienen sobre los protocolos para aplicar plasma en Río Negro?

Nosotros ya logramos hacer toda la parte de la implementación, que es la cuestión técnica. Ya tenemos los equipos para extraer el plasma y los kits para hacer el control de calidad del plasma para ver si la persona generó o no los anticuerpos. Ahora estamos en la presentación en el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro y en el Comité de Bioética.

—Me imagino que para ustedes es un paso importante desde el punto de vista médico…

Totalmente. Primero, por haber participado en la elaboración de los protocolos que se les dieron a muchos países que los están utilizando, y la realidad es que hubo gente de nuestra institución que participó en la elaboración de estos protocolos. Es una satisfacción muy grande desde el punto de vista de la salud y desde la ciencia.