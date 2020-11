Ruggeri se emocionó al hablar de Diego: "Este pibe nunca tuvo vida"

El Cabezón reveló que no tiene el teléfono del Diego y hace mucho que no habla con él. "Antes le mandaba un mensaje y me respondía al toque. Hoy no está con el teléfono. No te contesta. O te manda un mensaje y yo sé que no es él. Lo conozco tanto que sé los mensajes que me mandaría. Cuando yo leo un mensaje me doy cuenta. Contesta alguien, me doy cuenta, contesta alguien de ahí", comenzó diciendo en el programa 90 Minutos de ESPN.

Ruggeri explicó que en este último tiempo no intentó ir a ver a Maradona porque "no es fácil llegar. Y uno no quiere armar quilombo. Imaginate que voy a la casa, si él está levantado ahí, pega el grito y paso. Pero imaginate que caemos tres o cuatro, golpeas la puerta y te dicen ‘hoy no’. Le tenemos que dar un bife al que dice 'hoy no'".

El ex defensor de la Selección agregó que "si voy a la casa no me detiene ninguno de los que está ahí. Yo entro. Como entré, por ejemplo, cuando él vivía en Nordelta. Me metí y fui. Estuve charlando, nos cagamos de risa un rato, nos contamos anécdotas y después me fui".

Ruggeri hizo una profunda reflexión sobre cuál cree que es la clave para que Maradona pueda salir adelante. "Me gustaría que las personas que estén le digan que no a algunas cosas, que pongan los huevos y le digan que no. Es difícil lo que estoy pidiendo, porque el que le dice que no, seguramente se va a ir, pero ya estamos con una edad en la que nos tenemos que serenar. Estoy hablando como amigo. Todo sí, sí, sí, no es normal en la vida".

diego maradona rezo El mundo del fútbol reza por Maradona.

Ruggeri jugó, entre otros, en River, Boca, San Lorenzo, Real Madrid y fue campeón del mundo con Argentina en el 86. Sin embargo, aclara que sólo Maradona sabe lo que es llevar el traje de ídolo que lo acompaña desde casi la adolescencia. “Si yo salgo de acá, a lo sumo me dicen de sacarme una foto. Tengo vida aparte del fútbol. Este pibe nunca tuvo vida. Nunca. Vos decís ‘cómo me gustaría ser Diego’. Sí, adentro de la cancha me encantaría ser Diego. Afuera no, la verdad que no. Es imposible. Íbamos de viaje, salíamos y él tenía que ir con cinco tipos porque la gente esta tirándose encima. Y nosotros íbamos caminando normal. ¿Cómo terminó? Quedándose en la habitación, con la custodia en la puerta y comiendo solo. Me decís ¿quéres ser Maradona? ¡Cómo no voy a querer! Como jugador de fútbol, ahí. Cuando termina, afuera, no”, explicó.

Y dijo que parte del presente triste de Diego tiene que ver con la mala relación que mantiene con algunas de sus hijas, especialmente con Dalma y Gianinna. "Por eso para mí está triste... ¿Sabés lo que era cuando venían las hijas? Era felicidad pura. Ojalá ellas encabecen todo lo que tienen que hacer, porque tienen otros hermanos reconocidos por Diego. Pero ojalá que sea feliz", concluyó.