Al mismo tiempo que Ruggeri lo atendía por otra señal, en TyC Sports hablaba Menotti, que al ser informado de esos dichos por Marcelo Palacios y otros periodistas retrucó: “No me interesa Ruggeri, estuvo 10 años comiendo asados en el predio. Ruggeri es un periodista, hoy no tiene ningún peso que no sea ese”.

#90MinutosFOX | #FOXEnBrasil | Las fuertes declaraciones de Oscar Ruggeri contra el director de selecciones.

En su monólogo con el Pollo Vignolo y otros, Ruggeri redobló la apuesta y sostuvo que “Menotti es un mentiroso” y que le jugó una mala pasada a Burruchaga en el cargo que tenía en la AFA.

Al final, Menotti dijo que “a veces hay que leer un libro, hay que prepararse hasta para ser cómico”, chicaneó el Flaco al Cabezón. Y se metió, incluso, en la vida privada del nacido en Corral de Bustos al sostener que “Ruggeri le arruinó la vida a su hija en el ‘Bailando’, (el programa de Marcelo Tinelli) porque baila horrible”.

Por otra parte, el Flaco desestimó estar enfrentado con el entrenador de la selección. “No estoy peleado con Scaloni. He hablado todos los días con el entrenador de la Selección y sueño con que le vaya bien en la Copa América”, expresó el ex entrenador campeón en el Mundial 1978.

Respecto de su ausencia en Brasil, que fue lo que generó el rumor de un supuesto enojo con Scaloni, Menotti indicó que “si la salud me lo permitiría, me moriría de ganas de estar allá”.

El ex técnico de Huracán, Boca, Barcelona, Atlético Madrid y River, entre otros, de 80 años, padece una infección urinaria, según trascendió desde su entorno más cercano.

Visiblemente enojado por los rumores, aseguró no entender las “pelotudeces que dicen. Tampoco me voy a poner a discutir con periodistas que no saben un carajo”, descargó con vehemencia.

Embed El contrapunto televisivo entre Menotti y Ruggeri, con alto rating en redes y a un día del match ante Venezuela, más la no intervención de Tapia como presidente de AFA es la razón más poderosa para entender por qué ningún entrenador de élite quiere dirigir la selección argentina. — VarskySports (@VarskySports) 27 de junio de 2019

El director de Selecciones nacionales se lamentó de que el cargo que está ocupando se estuviera “politizando”, debido a lo que definió como “una interna entre la AFA y la Superliga”.

“La Selección se merece un debate serio y profundo, con un calendario establecido y con la participación de todos los dirigentes”, destacó sobre la importancia de llevar adelante un proyecto para el seleccionado mayor.

Embed Es gracioso ver a periodistas (¡periodistas!) indignados por el contrapunto Ruggeri - Menotti. Se indignan en lugar de, como periodistas, decir quién les parece más acertado. En el Docke, esto se llama “sacarle el culo a la jeringa”. — Diego “Chavo” Fucks (@ChavoFuchs) 27 de junio de 2019

“Los dirigentes de los clubes, especialmente de los clubes grandes, deben sincerarse y decir si van a prestar o no los jugadores para la Selección, porque después no hay reclamos”, agregó.

Para finalizar y consultado sobre quién tendría que encarar como DT el proyecto que piensa llevar adelante, Menotti sostuvo que “es al revés, primero necesitamos un proyecto y después un técnico”, cerró.

Igualmente, siempre tan reflexivo, hoy derrapó Menotti. Y también Ruggeri. Pierde la selección. Perdemos todos.

