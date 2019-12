Â¡Ruido de motores! Se abre la final del TC

Un movimiento que empezó a sentirse ayer con el ingreso de los primeros fanáticos, que se apostaron a la entrada con varios días de anticipación, y se multiplicará hoy con la actividad en el circuito, tanto del TC como del TC Pista.

A sacar la calculadora

Justamente a partir de mañana los once pilotos con posibilidades matemáticas de ser campeón tendrán que estar con calculadora en mano, porque habrá 70,5 puntos en juego en esta fecha, que por ser la última entregará un 50 por ciento más del puntaje habitual.

En el podio de la Copa de Oro hay dos Chevrolet y un Ford. Por la marca del moño, en el tope está Agustín Canapino y tercero es el cipoleño José Manuel Urcera (a 15 puntos); segundo, a 11,5 unidades del arrecifeño, tercia Mariano Werner. Y el top 5 lo completan Valentín Aguirre (Dodge), quien perdió la punta en Toay, a 21 puntos, seguido por Juan Bautista De Benedictis (Ford), a 25, con la salvedad que aún no ganó, requisito ineludible para aspirar al título.

Claudio Espinoza

Otro de los que todavía no cumple con la victoria es Juan Manuel "Pato" Silva, quien se ubica noveno a 49 unidades.

Hoy comenzará la actividad oficial, con dos entrenamientos, pero sin puntos en juego.

Las unidades de oro comenzarán a estar en juego mañana en la clasificación (a las 13:15 y 15:05), que entregará tres al poleman.

En las series del domingo por la mañana (a las 9, 9:30 y 10) sumarán los primeros diez autos: 7,5; 6,65; 6; 5,25; 4,5; 3,75; 3; 2,25; 1,5; y 0,75. Y en la final, que comenzará a las 13:20, habrá puntos gordos en juego. Quienes suban al podio sumarán 60, 55,5 y 51 unidades, del primer al tercer escalón. Sin embargo, del cuarto al décimo lugar también cosecharán puntos de relevancia: 46,5; 45; 43,5; 42; 40,5; 39 y 37,5.

Mientras que los que vean la bandera a cuadros del 11° al 20° posición sumarán entre 36 y 22,5 unidades; y de la 21° al 30° ubicación, entre 21 y 7,5.

Claudio Espinoza

Hay tantos puntos en juego como posibilidades tienen los pilotos candidatos de coronarse. Lo más importante comenzará hoy, cuando los autos salgan a probar y comiencen a sacar las primeras conclusiones sobre la performance de los vehículos y a trabajar, dentro y fuera de la pista, porque cada detalle contará.

Esta fecha tendrá además como atractivo el retorno de Camilo Echevarría (ver aparte), luego de varias fechas sin participar y que siempre suma para los fanáticos locales.

El Gran Premio Coronación tendrá "su final anticipada", con un partido solidario que disputarán varios de los aspirantes a la corona en el Ruca Che, esta tarde a las 19, en el marco de un clima distendido de promoción del evento. La actividad será después de la tarea en la pista y la entrada es un alimento no perecedero.

Del encuentro participarán los tres pilotos regionales, el cipoleño José Manuel Urcera y los neuquinos Camilo Echevarría y Juan Cruz Benvenuti, además del bicampeón Canapino, Mariano Werner, Valentín Aguirre, Leonel Pernía y Facundo Ardusso.

Centenario-TC-Werner.jpg

TC Pista

Con menos repercusión, pero no menos importante será la definición de la Copa de Plata del TC Pista, que tiene en la pelea a un neuquino, Lautaro de la Iglesia (Ford), que está décimo, a 65.5 unidades del gran candidato: Diego Ciantini (Chevrolet).

También hoy el TC Pista tendrá dos ensayos para ir perfilando a los candidatos.

Benvenuti: “Ser local es algo que me da más energía”

Juan Cruz Benvenuti ya podría darse por hecho después de un año exitoso en su estreno en el Turismo Carretera, ya que logró hacerse del triunfo (ganó en Concepción del Uruguay), algo que no es fácil de conseguir en la primera temporada, y, además, ingresar en la Copa de Oro, reservada a los privilegiados que lucharán por la corona. Pese a sus limitadas opciones de ser campeón, no se rinde y promete “no bajar los brazos”.

Claudio Espinoza

“Si bien tenemos chances matemáticas porque estamos décimos, es difícil que los nueve que están adelante pierdan tanto como para sacarles la diferencia, pero apuntamos a tener el mejor fin de semana posible, sumar todos los puntos que podamos y esperar ya que no depende sólo de nosotros”, afirmó el piloto angosturense.

Igual no deja de soñar Juan Cruz. “Confío en que tenemos un gran conjunto como para poder pelear la carrera. Es lo que venimos a buscar para terminar el año de la mejor manera y tratar de darle un cierre a esta genial temporada que tuvimos como así también una alegría a todos los neuquinos”, recalcó. El auto está bien y el piloto motivado. “Vamos a intentar tener un buen fin de semana. El hecho de ser local es aún mejor porque es algo que muy pocos pilotos pueden tener. Nosotros sí tenemos esa posibilidad, que obviamente disfruto muchísimo, y me da todavía más energía”, concluyó.

“Correr acá en Neuquén siempre es especial”

Camilo Echevarría (Chevrolet) concretará el esperado regreso al Turismo Carretera después de casi cinco meses (su última participación fue en Posadas) en un año de actividad ajetreada en la que le puso un paréntesis a su pasión para abocarse a la carrera política (fue electo concejal) y a finalizar sus estudios de abogacía (se recibió la semana pasada). Por eso afrontará este cierre con mucha tranquilidad y “esperando terminar lo más arriba posible”, según dijo el neuquino poco antes de irse al autódromo a instalarse para la gran final.

Claudio Espinoza

“Sabemos que no estamos para mucho, fundamentalmente porque no tenemos todos los elementos del auto como esperábamos, pero estoy contento porque siempre es especial correr en Neuquén”, resaltó agradecido de que la definición sea aquí en Centenario. “Hay que tener en cuenta que hace diez años no teníamos autódromo siquiera, así que mucho menos íbamos a imaginar tener algún día una final acá”, celebró.

“En esta fecha nos estarán acompañando otra vez los chicos de la EPET 17 que extrañaban volver a trabajar en el auto”, resaltó el piloto neuquino.

Camilo tiene su corazón en Chevrolet, por eso se inclina, a la hora de opinar sobre los candidatos, por Canapino. “Creo que Urcera perdió protagonismo en la parte final del campeonato. Ahora, desde un punto de vista objetivo, veo que Werner viene con un gran potencial y en la última prueba en el rolo así lo demostró, pero de acuerdo a lo que fueron las últimas definiciones del TC, todo puede pasar”, afirmó el neuquino.

Recuadro-uno-página-30-2.jpg

Recuadro-uno-página-30.jpg

