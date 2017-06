Rumores que matan

“Ahora dicen que es homosexual y que la madre sufre mucho lo que se está diciendo de él en internet. Yo le dije al chico, que están en un programa que lo ve toda Argentina, y que si no tienes todo limpio detrás de ti va a salir todo afuera. Entonces si no sienten que está todo limpio, te tienes que hacer fuerte o tienes que retirarte”, fueron las palabras de Mimi en una entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli en La Once Diez.

La pareja del primo de Marcelo Tinelli, que no tuvo un buen debut en el “Bailando”, también se refirió a la devolución del jurado del certamen. Primero dijo que “Polino tiene la cara de piedra” y que “se comió el personaje” pero que la hace reír. “Ángel de Brito la verdad que me mató la primera gala, pero me cae muy bien. A Moria me la crucé luego de mi primera gala y le dije que me mató, y me alentó mucho: me dijo que ya iba a mejorar, es una genia. Y Pampita me cae súper bien”, aseguró la puertorriqueña.

Corta: “Le dije al chico que si no siente que está todo limpio se tiene que hacer fuerte o retirarse”.