Ruptura y misterio

Una respuesta inesperada

Rial también buscó la palabra de la actriz, quien vía Whatsapp contestó: “Hola, Jorge, estoy acá con él. Estamos separados, por suerte. Cuando las cosas no van, lo más sano es separarse”.

A fines de diciembre, se produjo un llamativo episodio en las redes sociales. Desde la cuenta de Instagram de Sabrina Rojas se publicaron misteriosos mensajes que prometían desenmascarar a un “psicópata, violento y drogadicto”. “Por fin me voy a librar… te voy a sacar la careta. Te respeté mucho tiempo. Lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, sino por toda la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que sos una gran persona… sobre todo tres que te ‘admiran’”, rezaba una historia de Instagram en la cuenta de la actriz.

Mientras tanto, en el perfil oficial de Luciano Castro también apareció un extraño chat. Pero, luego de unas horas, la propia Sabrina se encargó de aclarar a sus cientos de seguidores que tanto ella como su pareja habían sido víctimas de hackers.

Ante la fuerte repercusión que tuvieron los mensajes, Castro cerró su cuenta de Instagram y, curiosamente, volvió a abrirla ayer, horas antes de que Rial tirara la bomba. “¡¡¡Estalló el verano!!! (manga de crotos)”, escribió el galán junto a una foto de un asado con amigos.

Redes: Tras la primicia de Intrusos, inmediatamente la pareja se convirtió en tendencia en Twitter

“Nos llamaban la atención las fotos familiares en la playa, cuando ellos tienen un perfil bajo”, planteó Rial, mientras hacía comentarios sobre el tema con su equipo.

Luciano y Sabrina comenzaron a salir en el 2009. Años después tuvieron dos hijos: Esperanza, de 5 años, y Fausto, que justamente ayer cumplió 4. En diciembre de 2016 formalizaron su unión y pasaron por el Registro Civil.

A mediados del año pasado, Rojas confesó en una nota de Pampita Online que le daban celos las escenas románticas que tenía que hacer su marido por su trabajo. “A veces me da celos. Igual ahora con Nancy (Duplaá), pero me cae muy bien ella. Lo conocí cuando era un galanazo, así que no tengo lugar al reclamo. Pero que pasan cosas en la panza, pasan”, reconoció Sabrina.