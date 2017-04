Sabrina Carballo: "Superó todas las expectativas"

“Es una obra que es genial. Está escrita perfectamente, bien dirigida (por Lía Jelín) y la protagonista es la obra. No importa si sos un actor mediático o súper conocido, la gente va a ver a la obra”, expresó Sabrina en diálogo con LM Neuquén. La actriz, que el año pasado quedó en medio de una escándalo chimentero luego de ser vinculada sentimentalmente al polémico periodista Eduardo Feinmann, contó que jamás había sido parte de algo tan grande como lo que representa Toc toc: “En la historia del teatro, esta obra superó a Brujas, una de las comedias más exitosas de todos los tiempos. Va a quedar como un fenómeno. Creo que superó todas las expectativas”.

¿Qué nos podés adelantar de Toc toc?

Es una obra híper divertida. Siempre hice comedias y esta es una obra en la que te reís desde que entrás hasta que salís. La gente se siente muy identificada porque cualquiera tiene un toc y, si no lo tiene, lo tiene el hermano, el tío, o algún conocido, y también deja un lindo mensaje: dejar de mirarnos a nosotros mismos y prestarle más atención al que tenemos al lado y ayudar, buscar ser solidario.

¿Qué características tiene tu personaje de Liliana?

Tiene el toc menos común que es ecolalia y palilalia: repite dos veces la misma palabra o la última sílaba de lo que dicen los demás. Es como el más alocado. De hecho, existe un solo caso, en Chile, de una chica adolescente, pero es una locura porque está todo el tiempo repitiendo las mismas palabras. Te quema la cabeza.

¿Cómo fue la preparación de ese personaje?

No tuve mucho tiempo de ensayo, fue más estudiar la letra. Es bastante complicado; necesita mucha atención, concentración, algo complicado en mí porque soy bastante dispersa. Cuando un actor está trabajando se puede equivocar y la obra sigue, pero acá si me equivoco después tengo que repetir mi error. Y si uno se equivoca, yo tengo que repetir su frase, su error. Requiere mucha atención, pero es muy gracioso y la gente sale de la sala repitiendo la misma frase.

Valió la pena tanto esfuerzo porque conseguiste nominaciones en los premios Voz y Carlos...

Es la primera vez que me nominan a un premio y fue con Toc toc. Estuvo buenísimo. Que te nominen siempre es un mimo y me hizo muy feliz.

¿Te gusta hacer comedia?

Es el género que menos tengo que actuar porque en la vida soy así. Todo el tiempo estoy riéndome, haciendo chistes. Pero me gusta mucho el drama, me gusta la adrenalina, crear personajes. Recuerdo que en Verano del 98 hice varios personajes, obviamente que el mío, Renata, se disfrazaba de otros personajes y era muy gracioso. Me encanta el delirio. Yo prefiero hacer una chica con problemas que de chica sexy.

¿Cómo es la convocatoria de público de Toc toc en medio de la crisis económica?

Toc toc no necesita publicidad, siempre se fue convocando a través del boca en boca, porque es una obra genial. Siempre tuvo actores que no eran muy conocidos, salvo la oportunidad en la que se sumaron Miguel Ángel Rodríguez y el Bicho Gómez. La verdad es que estamos muy felices porque, sabiendo la situación por la queque está pasando el país, la gente sigue eligiendo el teatro, y sobre todo a Toc toc, a pesar de que hace muchos años que está en cartelera y de gira.

¿Tenés otros proyectos en mente?

Me había salido un papel para hacer tele, pero lo rechacé porque si no tenía que bajarme de Toc toc y me daba cosita hacerlo. Después un poco me arrepentí de rechazarlo porque lo cierto es que no se están produciendo demasiadas tiras en el país. Por otro lado, es muy difícil hacer ficción cuando estás de gira, sobre todo por los horarios. Por ahora no sé hasta cuándo seguiré con Toc toc, pero más adelante tengo ganas de probar otras cosas, a pesar de que esta obra es un éxito.

Como actriz, ¿qué pensás de las acusaciones de corrupción que sufre la dirigencia de SAGAI?

Me duele ver a compañeros pelearse, hablarse así. He trabajado con Pepe (Soriano) -presidente de SAGAI- y en ningún momento dudo de la honestidad de su trabajo y la seriedad con que lo ha tomado. Es un señor actor que no necesita mancharse. Esto que está haciendo lo hace con mucho amor y responsabilidad. Es un hombre de más de 85 años y se levanta muy temprano para estar a las 7 de la mañana en SAGAI, creo que por un sueldo que ni siquiera cobra, sino que lo dona a la entidad para ayudar a actores que no tienen trabajo. Que duden de la honestidad de Pepe, o de Pablo (Echarri), gente que hace esto con mucha pasión, no me gusta nada. Creo que cada uno tendría que ver qué está haciendo en su vida para hablar de los demás.

¿Cómo viste el veto de Pablo Echarri en Telefe por “dividir la pantalla”?

Me parece una estupidez que los productores se basen en eso sabiendo la clase de actor que es Pablo. No estuve de acuerdo en que algunos actores pusieran tanto énfasis en hablar de cosas políticas. Me parece que todos los extremos son malos y, en algunos casos, a mi gusto, fue demasiado. Uno tiene una opinión y como estamos en democracia puede decirla, pero me parece que fue mucho.

Rumores amorosos

La actriz que ha participado de más de 20 ficciones de televisión fue blanco de los chimenteros cuando se la vio muy cerca del polémico periodista Eduardo Feinmann y de su colega Miguel Ángel Rodríguez. Carballo y Feinmann fueron vinculados en el 2015, tras haber sido retratados por paparazzis. Rápidamente, ambos salieron a desmentirlo. Unos meses más tarde, la “intrusa” Marcela Tauro aseguró que Sabrina estaba iniciando un romance con el actor, que en ese tiempo era parte de Toc toc.

Una nueva oportunidad para reírse a pleno

Venta de entradas. Los tickets para ver la única función de la pieza teatral (que irá a las 21) van desde los 450 pesos a los 500. Pueden comprarse en las boleterías de Saturno Hogar o en la del propio Casino Magic. También pueden adquirirse a través del portal Vía Ticket.