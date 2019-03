Sabrina Rojas fue abusada cuando tenía seis años

Silencio: Sabrina Rojas contó ante las cámaras un feo episodio del que nunca se animó a hablar con su familia.

“En ese momento sentí una incomodidad, pero no sabía de qué se trataba, tenía sólo seis años. Después entendí, de más grande, qué apoyó y cómo estaba. Nunca jamás lo conté, sentí que era algo incómodo. No sabía qué había pasado, porque no sabía de qué se trataba la vida, y después como que lo bloqueé”, manifestó y añadió que guardó silencio porque no quería hacerles pasar un mal momento a sus padres. “Como que uno sin querer cuida a la persona, por vergüenza y demás”, explicó.

"Cuando escuchás tantos casos de abuso, si bien lo mío fue un momento y no se volvió a repetir nunca más, decís: ‘¿Cómo no lo cuentan?’ Bueno, algo sucede que no lo cuentan, que pueden manipular a los niños de tal forma. A mí me marcó, y me di cuenta de grande, charlando con mis amigas, todas tenían algún caso parecido. Así y todo no se la conté a mi familia”, concluyó.

Acosada por un actor

Flor Peña contó que un actor se sobrepasó con ella. “A los 18 años tenía un compañero, que no voy a dar el nombre (ya era grande en ese momento), que me tocaba. Con mi personalidad yo le decía ‘no me toqués”. Lo hacía entendiendo que yo, con las tetas que tenía, estaba bien que me las quisieran tocar. Ahora eso dejamos de naturalizarlo”, señaló la actriz.