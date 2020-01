“Cáceres hacía una seña en un momento en el que le doy la espalda y cuando me di cuenta de que lo hacía, le pedí que no lo haga más. Tenemos una historia muy linda para contar y no nos hace falta contar nada de lo personal de ninguno de nosotros”, dijo Rojas en diálogo con Los ángeles de la mañana. Acto seguido, aclaró que el gesto no estaba marcado por el guión, sino que Cáceres “se mandó solo”.

Aunque Rojas y Castro intentan dejar atrás ese episodio, de alguna manera lo están capitalizando con el show. “El 80 por ciento que van son mujeres, van a ver a Luciano Castro con el torso desnudo”, aseguró la periodista Maite Peñoñori en LAM, al analizar el éxito de la propuesta.

“Cuando Castro queda en torso y en paños menores y se tapa, las chicas le gritan ‘sacate la mano’. Queda en bóxer”, acotó la panelista Majo Martino.

También prohibió chistes parecidos en otras obras como la de Florencia De la V y en un monólogo de Roberto Moldavsky.

