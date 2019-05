Pues bien, la idea es conocer los costos de ir a acompañar al equipo que dirige Lionel Scaloni para los valletanos. En los últimos torneos importantes hubo fuerte presencia de la región y por ello indagamos al respecto.

Daniel Flores es un neuquino emprendedor radicado en Rusia. Anda por aquí este tiempo pues trabaja en la promoción de la Copa América y del Mundial de Rugby en Japón. Desde su rol de empresario, arma paquetes corporativos e individuales.

“Trabajo para la empresa Solupres Rusia, asociada a una agencia de Río de Janeiro y me vine a Sudámerica por este evento”, cuenta quien en las últimas horas visitó la redacción de LM Neuquén para brindar precisiones sobre los gastos.

Lo primero que aclara Flores, quien dejó su querida tierra en 2008, es que “un paquete se hace a medida, de acuerdo a los requerimientos de los clientes por lo que todo es relativo”. Pero igualmente elabora un promedio y asegura que “con 60 mil pesos un neuquino viaja a la Copa América por una semana con la estadía más pasajes aéreos y entrada para un partido”.

Y a la hora de desmenuzar el desembolso detalla: “el alquiler de un departamento en la zona Barra de Tijuca, Ipanema ó Copacabana, por ejemplo, con un dormitorio y cama de dos plazas y en algunos casos un sofá cama extra, más vuelo doméstico a Belo Horizonte (sede del segundo partido ante Paraguay) ida y vuelta, más entrada para el partido (que debe sacar el cliente en la página oficial de Conmebol) cuesta 30 mil pesos nuestros”.

A eso, explica “hay que sumarle el aéreo internacional Argentina-Brasil-Argentina, les damos también esa opción ya que sale más barato que hacerlo desde Argentina por su cuenta”. Claro que los precios se encarecen para presenciar el debut, teniendo en cuenta que es bien al norte brasileño, en Bahía ante Colombia.

Flores, sincero, admite que aún no hay demasiada “expectativa”. “Se vive un ambiente un poco malo diría yo, en lo económico por supuesto y por otro lado escucho muchos comentarios de que la Selección no atrae, no motiva tanto. Pero ojo que el argentino es de especular en estas competencias, se engancha más para las instancias finales”, advierte este neuquino que vivió en diversas partes del mundo.

En cuanto a los competidores locales, mencionó a “Las Bardas, una empresa de mucho renombre” en la región y a “Brissio”. “Esas, de las que tengo conocimiento, van seguro”, redondeó antes de armar la valija para viajar a Brasil. ¿Cuántos neuquinos lo acompañarán?

LEÉ MÁS

Acuña festejó otro título en Portugal con la bandera de Zapala

Argentina goleó a Sudáfrica en el debut del Mundial Sub-20